Trump: «preferiría que no, pero tal vez tenga que destruir Irán»

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este 5 de noviembre que, aunque preferiría no destruir a Irán, podría verse obligado a hacerlo, en una nueva advertencia sobre la posibilidad de reanudar las operaciones militares contra la nación persa.

«Preferiría no destruir el resto del país, pero tal vez tenga que hacerlo», declaró el mandatario a una periodista desde el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington.

Trump sostuvo que los daños provocados por los ataques estadounidenses tardarán décadas en repararse. «Creo que les tomará 25 años reconstruir el país», expresó.

EE.UU. SE PREPARA PARA ACTUAR

El gobernante adelantó que «muy pronto» se conocerá si el Pentágono tendrá que continuar las operaciones contra Irán y aseguró que Estados Unidos está «muy listo y preparado para actuar».

Según informó Axios, el director de la CIA, John Ratcliffe; el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y otros asesores recomendaron mantener el bloqueo naval y aumentar la presión económica sobre Teherán.

Estas recomendaciones llegan después de la derrota republicana en las elecciones legislativas del 3 de noviembre, en las que los demócratas obtuvieron el control de ambas cámaras del Congreso.

El vicepresidente J.D. Vance atribuyó el resultado electoral a la guerra contra Irán. Trump también reconoció que el conflicto contribuyó a la derrota de su partido, aunque defendió la decisión de emprender la operación militar.

IRÁN RESPONDE A LAS AMENAZAS

Por su parte, el líder supremo iraní, Mojtabá Jameneí, afirmó que Estados Unidos atraviesa un declive de su poder y hegemonía, y consideró que los acontecimientos recientes evidencian los límites de Washington.

El portavoz de la Cancillería iraní, Esmaeil Baghaei, también advirtió a Trump sobre las consecuencias de la guerra.

«La soberbia precede a la caída», expresó el diplomático, quien acusó al mandatario estadounidense de arrastrar a su país a una guerra ilegal contra Irán.

Baghaei sostuvo que los cálculos de Washington fracasaron por subestimar la resistencia, determinación y orgullo nacional del pueblo iraní.