Trump ha perdido importantes aliados a pocos días de comicios

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WASHINGTON.- A pocos días de las elecciones intermedias del 3 de noviembre de 2026 en Estados Unidos, donde se definirá el control del Congreso, el presidente Donald Trump enfrenta un escenario internacional adverso tras la derrota de dos aliados clave en Serbia y Brasil.

En ambos países, los votantes se inclinaron por opciones de izquierda, lo que debilita la red de afinidades políticas que Trump había construido en Europa y América Latina.

En Serbia, el hasta ahora presidente Aleksandar Vucic, quien gobernó con mano dura desde 2017 y aspiraba a convertirse en primer ministro, fue derrotado por la Lista de Estudiantes.

Vucic había reivindicado públicamente una visión compartida con Trump. Poco antes de las elecciones presidenciales estadounidenses de noviembre de 2024, y nuevamente meses después, recibió en Belgrado a Donald Trump Jr.

Ambos líderes también coincidían en su postura relativamente favorable hacia Vladimir Putin. Vucic se negó a sumarse a las sanciones de la Unión Europea contra Rusia tras la invasión a Ucrania, mantuvo la compra de materias primas rusas y permitió una cobertura estatal más favorable a Moscú que a Bruselas.

Su salida del poder deja a Trump sin uno de sus pocos aliados en Europa que compartía esa línea.

LA DERROTA DEL BOLSONARISMO EN BRASIL

En Brasil, la victoria del presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre Flávio Bolsonaro representa otro revés. El entorno de Trump había apostado abiertamente por el hijo del expresidente Jair Bolsonaro, con quien el mandatario estadounidense mantuvo una estrecha relación.

«Trump apoyó firmemente tanto a Jair Bolsonaro, un presidente similar a Trump que ocupó el cargo antes de la victoria de Lula en 2022, como a su hijo Flávio», explicó a DW Lawrence J. Haas, especialista en política exterior del American Foreign Policy Council y ex director de comunicaciones del vicepresidente Al Gore. «No estaba contento con la derrota de ambos y no siente simpatía por Lula. Por eso, la relación con Brasil seguirá siendo, en el mejor de los casos, fría».

Tras la derrota, Flávio Bolsonaro se negó a reconocer los resultados y denunció irregularidades, en un discurso similar al de Trump en 2020. El presidente estadounidense lo respaldó: «Sinceramente, parecía otra elección manipulada. Las elecciones deben ser incuestionables, y esta, en mi opinión, se vio muy mal», declaró al día siguiente del balotaje.

¿QUÉ LE QUEDA A TRUMP?

El único resultado parcialmente favorable podría venir de Israel, donde el partido de Benjamín Netanyahu, aliado de Trump, lidera el escrutinio de las elecciones parlamentarias del 27 de octubre, aunque sin mayoría para formar gobierno.

Más allá de estos comicios, los analistas coinciden en que el impacto en las legislativas estadounidenses será limitado.

«Los estadounidenses votarán en función de cuestiones que afectan directamente sus vidas y de cómo perciban al partido que está en el poder», señaló Haas, quien advirtió que Trump llega a esta cita con «los índices de aprobación más bajos para un presidente antes de unas elecciones de medio mandato desde Harry Truman en 1946», marcado por la preocupación económica y el rechazo a la guerra contra Irán.

Para Trump, que hoy controla ambas cámaras del Congreso, la pérdida de Vucic y Bolsonaro confirma un retroceso de su influencia internacional justo cuando necesita mostrar fortaleza de cara a noviembre.

jt-am