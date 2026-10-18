Trump insta a Francia a cerrar fronteras en medio disturbios

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WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó este domingo a Francia a cerrar sus fronteras y reforzar el control migratorio en medio de los disturbios que sacuden al país.

«¡Francia está ardiendo! La inmigración de personas de un mundo completamente diferente, personas con odio en el corazón, ha destrozado lo que una vez fue un gran país», escribió el mandatario en su plataforma Truth Social.

Trump advirtió que la nación europea corre el riesgo de perder el control de la situación y llamó a actuar de inmediato. «¡Cierren sus fronteras y retomen el control, antes de que sea demasiado tarde!», aseveró.

BALANCE DE LOS DISTURBIOS

Las declaraciones se produjeron luego de que este sábado se registraran saqueos y ataques a edificios públicos en varias ciudades francesas. Según las autoridades, unas 1.200 personas fueron arrestadas y 150 agentes de las fuerzas de seguridad resultaron heridos durante los operativos para sofocar los disturbios.

Protestas masivas también se reportaron en los últimos días en Italia y Albania.

RESPUESTA DE MACRON Y ORIGEN DE LAS PROTESTAS

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, aseguró que los responsables de los actos violentos durante las manifestaciones serán perseguidos y castigados. «No hay lugar para la violencia en nuestra República», escribió en la red social X.

Las movilizaciones multitudinarias en Francia congregan a estudiantes, sindicalistas y remanentes del movimiento de los ‘chalecos amarillos’, que protestan contra el alto costo de vida, los problemas en el sistema educativo y el deterioro del modelo social del país.