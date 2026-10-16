Trump dice usaría ‘la madre de todas las bombas’ contra Irán

Recalca que la guerra «va a terminar muy pronto, de una forma u otra» y reitera que Irán «está negociando» con EEUU

WASHINGTON, 16 Oct. (EUROPA PRESS) – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que Washington sopesa el uso de la bomba GBU-43/B –conocida coloquialmente como MOAB, ‘la madre de todas las bombas’– contra Irán y ha reiterado que la guerra con Irán «va a terminar muy pronto, de una forma u otra».

«La ‘madre de todas las bombas’ no es (una bomba) nuclear», ha dicho Trump en una entrevista concedida a Newsmax, tras ser preguntado sobre si sopesa el uso de este armamento tras las ‘midterms’ del 3 de noviembre para atacar instalaciones nucleares en Irán. «No es nuclear en absoluto, es simplemente una bomba extremadamente grande», ha explicado, tras remarcar que Washington «no tiene por qué» usar armas nucleares contra Irán.

«Es como una pequeña bomba nuclear. La MOAB es una bomba grande, pero no es nuclear», ha manifestado, sin especificar si ha autorizado su uso o un objetivo potencial para el ataque. Sin embargo, ha insistido en que el programa nuclear iraní «está enterrado bajo millones de toneladas de montaña» tras las ofensivas de junio de 2025 y febrero de 2026 junto a Israel.

En este sentido, ha hecho hincapié en que Estados Unidos analiza de cerca la situación en el monte Kolang –también conocido como Pickaxe–, entre acusaciones sobre la posibilidad de que acoja parte del programa nuclear iraní. «Estamos mirando Pickaxe. Podríamos tener que ir allí. Lo atacaremos y acabaremos con ello rápidamente», ha subrayado.

DICE ESTÁN NEGOCIANDO

El inquilino de la Casa Blanca ha aprovechado además la entrevista para recalcar que el conflicto «va a terminar muy pronto, de una forma u otra» y agregar que las autoridades iraníes «están negociando», después de presumir de que la última ofensiva acabó con numerosos altos cargos iraníes de «primera, segunda e incluso tercera fila».

Las declaraciones de Trump han llegado después de que fuentes citadas por la cadena de televisión estadounidense CNN indicaran que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos habían pergeñado planes de ataque que incluyen el posible uso de la MOAB para atacar infraestructura energética e instalaciones nucleares iraníes en caso de reinicio de la ofensiva.

LA BOMBA

La GBU-43/B es la bomba no nuclear más grande del arsenal estadounidense, con un peso aproximado de 9.800 kilogramos, si bien no cuenta con capacidades de penetración profunda, por lo que se considera que es capaz de causar daños devastadores, pero fundamentalmente a nivel de superficie.

Esta bomba fue usada por primera vez en combate en abril de 2017, durante el primer mandato de Trump, en un bombardeo contra objetivos del grupo yihadista Estado Islámico en la provincia afgana de Nangarhar (este), dejando cerca de un centenar de muertos, entre ellos cuatro altos mandos de la organización.