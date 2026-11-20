WASHINGTON.- El presidente Donald Trump se enfrentó a duras críticas tras declarar que Estados Unidos está ganando “mucho dinero” con el conflicto de Ucrania, a pesar de que la guerra se ha cobrado cientos de miles de vidas.

En declaraciones a Fox News, mientras se preparaba para una apretada agenda de reuniones en China durante su extensa gira asiática, el presidente restó importancia a las posibles preocupaciones cuando se le preguntó sobre una cumbre bilateral con el presidente ruso Vladímir Putin.

“Estos dos tipos se odian y tienen que llevarse bien. Así que me llevo bien con ambos. Son personas muy diferentes. Si yo hubiera sido presidente, si las elecciones no hubieran estado amañadas y yo hubiera sido presidente, esa guerra nunca habría ocurrido. Ni siquiera habría llegado a un acuerdo. No iba a suceder. Y no sucedió durante mi primer mandato. Y no habría sucedido. Eso ocurrió tres o cuatro meses después de que dejé el cargo. Pensé: ‘¡Guau, estos tipos se van a pelear!’. No podía creerlo”, dijo el presidente.

“Se dijeron cosas horribles. Se dijeron tonterías. Y ahora probablemente haya dos millones de muertos, en su mayoría soldados. Y si pudiera evitarlo, no nos afectaría. Vendemos equipo a la Unión Europea. Ellos hacen con él lo que quieren”, continuó.

El presidente procedió a alardear del armamento militar estadounidense.

“Biden le regaló $350 mil millones en efectivo a Ucrania. Ahora, con todo eso, luchan con gran eficacia. Luchan porque alguien tiene que usar el equipo”, dijo.

“Tenemos el mejor equipo del mundo. Alguien tiene que usarlo. Pero es una lástima. Es muy triste. No nos afecta. De hecho, supongo que se podría decir que lo vendemos a precio completo. No hacemos descuentos. Así que se podría decir que ganamos mucho dinero con eso. No me importa. No quiero eso”, añadió Trump.

Esto ocurre cuando el número total de muertos en la guerra ha alcanzado los 500,000 individuos desde el comienzo del conflicto en febrero de 2022.

TRUMP SE REÚNE CON XI Y PUTIN EN CHINA

Trump pondrá a prueba su autoproclamada habilidad para negociar acuerdos en una cumbre trilateral con Xi Jinping, de China, y Putin, dos de los principales adversarios de Estados Unidos, este jueves. El encuentro servirá de plataforma para negociar marcos para el control de las armas nucleares y comenzar a abordar los conflictos en Ucrania e Irán.

El presidente explicó que la ventaja de convocar a ambos autócratas simultáneamente radica en la relación de colaboración entre sus naciones.

“A ambos les cae bien Trump. Ahora bien, ¿qué pasará después de mí? Eso no puedo decírselo”, declaró Trump a Fox News.

Trump tiene previsto celebrar una reunión privada a solas con Xi —su tercer encuentro significativo este año— inmediatamente antes de las conversaciones a tres bandas. También ha programado una reunión individual con Putin, lo que supone la primera vez que ambos líderes dialogan desde las negociaciones sobre Alaska del año pasado, que no lograron alcanzar un acuerdo para reducir la tensión en la guerra de Rusia en Ucrania.

Trump ha recalcado repetidamente su sólida relación con Putin, incluso cuando las relaciones entre Estados Unidos y Ucrania parecen haberse deteriorado notablemente en tiempos recientes. Trump bloqueó la imposición de sanciones adicionales a Rusia, mientras que Kyiv sufrió reveses debido a las interrupciones en las comunicaciones satelitales de sus drones durante el conflicto.

Elon Musk, cuya empresa SpaceX ha restringido periódicamente el sistema de satélites Starshield de grado militar del que Ucrania depende para las operaciones con drones y la defensa contra los ataques rusos, acompaña en este viaje, aunque ha mantenido una presencia relativamente discreta hasta el momento.

ES IMPROBABLE UN AVANCE DECISIVO EN NEGOCIACIONES NUCLEARES

Está previsto que el debate a tres bandas tenga lugar tras una reunión con líderes en la Cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico el jueves por la mañana, y se espera que sea el punto culminante de la visita de Trump a Asia, que comenzó el martes en Filipinas.

Trump ha manifestado su deseo de dialogar con los líderes sobre los arsenales nucleares. El acuerdo nuclear más reciente entre Rusia y Estados Unidos, conocido como Nuevo START, expiró en febrero, y Trump ha expresado interés en un acuerdo “nuevo, mejorado y modernizado” que incluya a China. Sin embargo, China tiene pocos incentivos para aceptar restricciones, dado que su arsenal de más de 600 ojivas es considerablemente menor que las más de 5000 ojivas que se cree que poseen tanto Estados Unidos como Rusia.

Daryl Kimball, director ejecutivo de la Asociación para el Control de Armas, sugirió que el espectáculo diplomático de Trump podría, en el mejor de los casos, iniciar un proceso que, en última instancia, conduciría a negociaciones sostenidas para la reducción de las armas nucleares.

“Necesitamos algo más que teatro diplomático y oportunidades para tomarse fotos entre Xi, Putin y Trump en la APEC”, declaró Kimball. “Y es poco probable que una sola reunión produzca avances trascendentales”.

Durante su entrevista con Fox News, Trump reveló que “es muy difícil” persuadir a un líder para que reduzca su arsenal nuclear.

TRUMP SE JACTA DE SUS RELACIONES

El asesor de asuntos exteriores de Putin, Yuri Ushakov, informó a los periodistas que Putin, Trump y Xi probablemente abordarían la guerra en Ucrania, aunque la agenda completa aún no estaba definida. Trump ha manifestado su deseo de discutir ese conflicto, así como la situación en Irán.

Sus objetivos evocan una época pasada de la diplomacia entre grandes potencias, cuando las naciones más prósperas creían tener la autoridad para determinar el destino de estados supuestamente más débiles. Trump mantiene negociaciones con China y Rusia, excluyendo a Ucrania, así como a países como Alemania, Francia, el Reino Unido, Japón y Corea del Sur, que también tienen intereses en los resultados de estas conversaciones.

El presidente estadounidense ha buscado públicamente el Premio Nobel de la Paz a pesar de haber lanzado operaciones militares contra Venezuela e Irán. Además, a principios de este año advirtió que tomaría Groenlandia por la fuerza, lo que derivó en un acuerdo para construir instalaciones militares estadounidenses.

Trump siempre ha sostenido que su capacidad para forjar lazos personales le otorga una ventaja diplomática. Xi complació su ego el miércoles al saludar al Air Force One en la pista del aeropuerto, transformando el apretón de manos en un abrazo de un solo brazo.

Sin embargo, Trump no parece mantener de forma consistente el mismo vínculo profundo, basado en valores compartidos, que sí comparten Xi y Putin. A pesar de los efusivos elogios del presidente estadounidense hacia ambos líderes autoritarios, el afecto no siempre ha sido correspondido con el mismo entusiasmo.

Durante la cumbre de la APEC del miércoles, Xi Jinping dio la bienvenida a Putin dirigiéndose a él como “mi viejo amigo”. El presidente ruso correspondió, llamando a Xi “su querido amigo”.

Tras la invasión de Ucrania en 2022, Pekín ha proporcionado un apoyo económico crucial a Moscú, ofreciendo a Putin un colchón financiero vital después de que Washington y sus aliados impusieran nuevas sanciones.

“Las relaciones entre China y Rusia se han mantenido firmes a pesar de las dificultades, siempre con una perspectiva a largo plazo”, le dijo Xi a Putin. “Han aportado mayor estabilidad y certeza a un mundo marcado por cambios y turbulencias interrelacionados”.

Según el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, quien habló con la agencia estatal rusa RIA Novosti, los dos líderes abordaron el conflicto en Ucrania durante sus conversaciones. En marcado contraste, cuando Xi visitó la Casa Blanca en septiembre, su trato con Trump fue notablemente más mesurado, lo que señalaba que habían establecido una “relación personal y se mantenían en contacto”.

Está previsto que Trump y Xi se reúnan cuatro veces a lo largo del año, y su último encuentro tendrá lugar en diciembre durante la cumbre del G20 que se celebrará en el Trump National Doral Golf Club de Florida. Ucrania y sus socios europeos siguen recelosos de la cumbre trilateral, que podría excluirlos de las negociaciones.

El canciller alemán Friedrich Merz ha expresado la preocupación de los europeos ante la posibilidad de que se repita el “momento Anchorage”, en referencia a las conversaciones entre Putin y Trump del año pasado en Alaska, que dieron lugar a propuestas que Ucrania y sus aliados acabaron rechazando.

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