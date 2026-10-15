Trump dice Europa es devorada viva por su política arancelaria

"Más vale que se pongan las pilas rápido o se quedarán sin Europa", dijo Trump durante un discurso este jueves.

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WASHINGTON.– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a lanzar una advertencia a Europa en medio de las tensiones comerciales por su política arancelaria y afirmó que el continente está siendo «devorado vivo» por no imponer gravámenes similares a los estadounidenses.

«Cuando impongo un arancel del 100 %, miren lo que está pasando en Europa. Ellos no aplican aranceles. Están siendo devorados vivos», manifestó Trump durante un discurso.

TRUMP EXIGE UNA REACCIÓN RÁPIDA

El mandatario instó a los países europeos a reaccionar con rapidez ante los desafíos comerciales y advirtió que, de no hacerlo, podrían enfrentar consecuencias para el futuro del continente.

«Más vale que se pongan las pilas rápido o se quedarán sin Europa», expresó el presidente estadounidense, quien también sostuvo que el continente es «un lugar muy diferente de lo que era hace tan solo un tiempo».

En contraste con sus críticas a Europa, Trump aseguró que Estados Unidos atraviesa un período de fortaleza económica y destacó los resultados que atribuye a su gestión.

«Somos más fuertes. Ganamos más dinero que nunca», afirmó.

TENSIONES COMERCIALES ENTRE ESTADOS UNIDOS Y LA UE

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha impulsado medidas arancelarias contra productos extranjeros, incluidos los procedentes de la Unión Europea, como parte de su estrategia para presionar a sus socios comerciales y favorecer la producción estadounidense.

Las medidas han generado tensiones con el bloque comunitario, que ha defendido sus intereses comerciales frente a las decisiones de Washington.

En septiembre, el presidente estadounidense también advirtió que impondría fuertes gravámenes si se concretaba el ingreso de Canadá como miembro asociado de la Unión Europea. Trump calificó esa posibilidad de «ridícula» y sostuvo que representaría una acción «hostil» hacia Estados Unidos.

Las declaraciones reflejan las diferencias entre Washington y sus socios europeos sobre las políticas comerciales, los aranceles y las condiciones de competencia en los mercados internacionales.

an/am