Trump dice EU no atacará Irán antes de elecciones noviembre

“Estamos manteniendo conversaciones productivas con la República Islámica de Irán”, escribió Trump este jueves en su plataforma Truth Social.

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Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que su país no tiene previsto atacar a Irán antes de las elecciones de mitad de mandato, programadas para el 3 de noviembre, y aseguró que Washington mantiene conversaciones productivas con Teherán.

“Estamos manteniendo conversaciones productivas con la República Islámica de Irán”, escribió Trump en su plataforma Truth Social, al tiempo que describió la situación económica y militar iraní como “muy precaria”.

El mandatario señaló además que el bloqueo continuará vigente, mientras el petróleo sigue circulando por el estrecho de Ormuz. Según afirmó, unos 22 millones de barriles fueron transportados durante la noche, sin que ninguno procediera de Irán ni tuviera ese país como destino.

IRÁN Y EL PROGRAMA NUCLEAR

Trump reiteró que Estados Unidos no permitirá que Irán disponga de un arma nuclear, pese a que Teherán sostiene que su programa nuclear tiene fines exclusivamente pacíficos.

La declaración supone un cambio respecto a informaciones divulgadas un día antes por The Atlantic, según las cuales la Casa Blanca habría solicitado al Pentágono preparar opciones para nuevos ataques contra objetivos iraníes antes de las elecciones.

OPCIONES MILITARES SIGUEN SOBRE LA MESA

De acuerdo con ese reporte, la posibilidad de nuevas acciones militares aún estaba bajo discusión y no se había adoptado una decisión definitiva sobre su alcance ni sobre los posibles objetivos.

La versión también señaló que una eventual operación buscaría mostrar avances en el conflicto y contribuir a reducir los precios de la gasolina en Estados Unidos.

Las declaraciones de Trump se producen en medio de la tensión entre Washington y Teherán por el conflicto regional y el estratégico estrecho de Ormuz, por donde transita una parte significativa del comercio mundial de petróleo.

an/am