Trump dice el mundo deberá devolver dinero a EU por Ormuz

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WASHINGTON 14 Sep.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este lunes que el mundo entero tendrá que «devolver» dinero a su país cuando termine el «timo» de Ormuz, en referencia a las restricciones impuestas por Irán al paso de petróleo y otras mercancías por el estratégico estrecho en represalia a los bombardeos estadounidenses.

«El petróleo fluye por el estrecho de Ormuz. Los países de todo el mundo que no nos han ayudado deberían devolver el dinero a Estados Unidos cuando termine este timo de conflagración. Y lo harán», ha apuntado en un mensaje publicado en redes sociales.

El dirigente estadounidense ha reprochado que «estamos haciendo mucho más por otros que por nosotros mismos y lleva siendo así desde hace generaciones».

Trump ha atribuido además la inflación a su predecesor, Joe Biden, y ha subrayado que el elevado precio de los combustibles es «temporal». «Espero que todo el mundo sea consciente de que la subida de precios en Estados Unidos ha sido provocada por Joe Biden ‘El Somnoliento’ y la Administración Biden, no por Trump», ha planteado.

De hecho, ha asegurado que el precio del petróleo estaba más alto con Biden que ahora. «¡Y hemos evitado que Irán tuviera armas nucleares! Con la excepción temporal del petróleo, los precios están bajando en picado y el petróleo se desplomará como una piedra en cuanto el conflicto militar con Irán termine y no falta mucho», ha argumentado.

El estrecho de Ormuz se ha convertido en un punto estratégico después de que Irán cerrara el paso al petróleo del golfo Pérsico en represalia a los ataques de Israel y Estados Unidos.

of-am