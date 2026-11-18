MANILA.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, describió a Venezuela como la “nueva adquisición” de Washington, tras la intervención militar que terminó con la captura de Nicolás Maduro.

“Y luego añades a Venezuela, que fue nuestra nueva adquisición. Fue una adquisición, le guste a la gente decirlo o no”, dijo Trump durante una reunión bilateral con el presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., al margen de la cumbre de la ASEAN.

Trump calificó la operación como “una guerra, o como quiera llamarse”, que se resolvió de forma fulminante.

“Funcionó muy rápido. Nadie murió. Piénsenlo, nadie murió. Un día. De hecho, para ser exactos, duró 48 minutos y se acabó”, afirmó, pese a que la incursión dejó más de un centenar de muertos en Venezuela en enero pasado.

También aseguró que Estados Unidos está obteniendo buenos resultados en el conflicto con Irán, país del que dijo que ya “no tiene Armada, ni Fuerza Aérea, ni nada”.

SUPREMACÍA ENERGÉTICA

Trump presumió de la supremacía energética de su país, asegurando que supera “por el doble” a cualquier nación y a la producción conjunta de Rusia y Arabia Saudí.

“Tenemos más energía que cualquier país del mundo por el doble, incluso más que eso. Si sumas a Rusia y Arabia Saudí juntas, somos mucho más grandes que esos dos combinados”, declaró.

Aseguró que Estados Unidos es “el principal productor mundial de petróleo y gas natural con mucha diferencia”, con reservas “para cientos de años”, y ofreció suministros “asequibles y abundantes” a sus aliados en el Pacífico a través de un nuevo oleoducto en Alaska, donde ve a Filipinas como un “socio natural”.

COOPERACIÓN CON FILIPINAS

Durante el encuentro, Trump elogió a Marcos Jr. como “un hombre fantástico y un gran amigo” y abogó por profundizar la cooperación bilateral en energía nuclear civil, para el primer proyecto atómico moderno de Filipinas, y en defensa.

Recordó que Washington ha aprobado ventas de armamento a Manila por más de 5,000 millones de dólares.

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