WASHINGTON.- El presidente estadounidense Donald Trump evaluó al máximo su reunión trilateral con el mandatario chino Xi Jinping y el líder ruso Vladímir Putin, informó un periodista de NBC News y corresponsal para la Casa Blanca.

“Creo que fue un 12. En una escala de 0 a 10, creo que fue un 12. Fue genial. Hemos establecido relaciones fantásticas”, dijo el jefe de Estado.

Los líderes se reunieron en Shenzhen este 19 de noviembre al margen de la cumbre de la APEC, cita que representó la primera vez en la historia que los presidentes de las tres potencias mantuvieron un encuentro trilateral.

La reunión se celebró en la Villa Kylin, un complejo oficial a orillas del embalse de Xili, y duró alrededor de una hora y media. Los tres se sentaron en torno a una mesa redonda, con Xi en el centro, en un gesto de equidistancia que el anfitrión quiso subrayar.

DECLARACIÓN CONJUNTA

Tras mantener negociaciones durante una hora y media, los presidentes sellaron su histórica cumbre trilateral con la adopción de una declaración conjunta.

“Los jefes de Estado de los tres países mantuvieron un intercambio exhaustivo de opiniones sobre la situación internacional actual, y expresaron su compromiso con el mantenimiento de la estabilidad estratégica y la seguridad internacional”, reza el documento.

Según la lectura oficial difundida por Pekín, los tres países se comprometieron a impulsar la reforma de la ONU y acordaron mantener un diálogo para reducir los riesgos nucleares y evitar la proliferación. “Una guerra nuclear no se puede ganar y nunca debe librarse”, indica el comunicado.

LO QUE CADA UNO BUSCABA

Para Xi, la cumbre confirma su papel como actor clave del poder global y como anfitrión capaz de sentar a la misma mesa a Washington y Moscú. En su intervención, afirmó que “cuando las grandes potencias viven en armonía, el mundo está en paz. Cuando se enfrentan, el mundo cae en el caos”, y propuso mantener contactos regulares al más alto nivel y crear un mecanismo trilateral para evitar crisis.

Para Putin, fue una oportunidad de reaparecer en el mayor escenario mundial tras haber sido marginado por la invasión de Ucrania, y de mostrar que el aislamiento de Rusia se ha terminado. Para Trump, fue una forma de mostrar que se codea con los líderes que más respeta y de avanzar en su agenda de control de armas nucleares.

TEMAS SOBRE LA MESA: UCRANIA, IRÁN Y ARMAS NUCLEARES

Antes de la trilateral, Trump había adelantado que quería hablar de la limitación de los arsenales nucleares y plantear las guerras de Ucrania e Irán. En la reunión, Trump dijo que debían abordar la guerra entre Rusia y Ucrania y que antes había tratado el asunto con Putin en una conversación bilateral de unos 40 minutos que no figuraba en la agenda.

Putin, por su parte, dijo que los tres países tienen intereses comunes en cerrar conflictos, incluida la guerra de Ucrania, y llamó también a hablar de “cooperación económica y seguridad alimentaria y energética”.

Xi fue el único de los tres que no mencionó a Ucrania en su intervención pública.

REUNIONES BILATERALES PREVIAS

La trilateral estuvo precedida por bilaterales por separado. Xi recibió a Putin el día anterior y describió la relación entre China y Rusia como “firme como una montaña ante cualquier adversidad o tormenta”. Horas después, en un gesto inédito en sus 14 años en el poder, se desplazó al aeropuerto para recibir personalmente a Trump.

Trump y Xi también mantuvieron una bilateral justo antes de la cita a tres, en la que abordaron la tregua comercial que vence el 10 de enero, las restricciones estadounidenses a los chips avanzados, el suministro chino de tierras raras y la venta estadounidense de armas a Taiwán.

EXPECTATIVAS BAJAS, VALOR SIMBÓLICO ALTO

Funcionarios estadounidenses habían rebajado las expectativas antes de la cita: era poco probable que salieran acuerdos importantes. Los avances diplomáticos no eran el objetivo: las conversaciones en sí mismas constituían el resultado esperado.

Altos cargos estadounidenses concibieron el encuentro como “un punto de partida” para empezar a hablar sobre control de armas nucleares y otros asuntos, en un contexto marcado por las guerras en Ucrania e Irán y las tensiones comerciales entre Pekín y Washington.

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