Trump asegura Corea del Norte posee 57 armas nucleares poder

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WASHINGTON 19 Ago.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cifrado este miércoles en 57 las armas nucleares que posee Corea del Norte y ha afirmado que se lleva «bien» con el líder norcoreano, Kim Jong Un, con quien planea reunirse previsiblemente a finales de año.

«El hecho de que me lleve bien con él es algo bueno, no malo. Tienen 57 armas nucleares muy poderosas. Nunca debieron haber permitido que eso sucediera; nunca debieron haberlo permitido. Si yo hubiese sido presidente, no lo habría permitido, pero las tienen», ha indicado en declaraciones a la prensa.

Preguntado por la posibilidad de verse cara a cara con el líder norcoreano, el magnate republicano ha afirmado que lo hará. «Mientras tengamos a un presidente inteligente, le irá bien, pero si tuviéramos a uno tonto, probablemente no le iría tan bien», ha dicho.

Sus palabras se producen después de que el inquilino de la Casa Blanca haya anunciado que ha ordenado al Pentágono reducir «sustancialmente» los ejercicios conjuntos con Corea del Sur por considerar que son «costosos» y que envían una señal «totalmente inapropiada y hostil» a Corea del Norte.

Recientemente, Seúl ha presentado una nueva propuesta a Corea del Norte para poner fin de manera definitiva al estado de guerra en el que llevan ambos países desde hace 70 años, sin que Pyongyang se haya pronunciado al respecto de momento.

Trump ha dicho estar abierto al diálogo con Pyongyang «sin establecer condiciones previas». En el pasado, mantuvo tres reuniones con Kim durante su primer mandato: en Singapur en junio de 2018, en Vietnam en febrero de 2019 y en la localidad fronteriza intercoreana de Panmunjom en junio de 2019.

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