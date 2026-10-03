Inauguran aula psicomotricidad del nivel infantil en El Capotillo

Vista de la sala de motricidad que el Instituto Nacional de Educación Física (INEFI) inauguró en el Centro Educacional Santo Cura de Ars (CESCAR)

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SANTO DOMINGO.- Con el propósito de fortalecer el desarrollo integral de los niños del nivel inicial del sistema educativo público, el Instituto Nacional de Educación Física (INEFI) inauguró este viernes su decimotercera aula de psicomotricidad en el Centro Educacional Santo Cura de Ars (CESCAR), ubicado en el sector Capotillo, del Distrito Nacional.

El acto estuvo encabezado por el encargado de Proyectos Pedagógicos del Nivel Inicial del INEFI, Jacobo Moquete Guzmán, quien representó al director ejecutivo de la institución, Alberto Rodríguez Mella. Durante la actividad, destacó la importancia de disponer de espacios adecuados para estimular las capacidades físicas, cognitivas y motrices de los niños durante esta etapa de formación.

Moquete Guzmán explicó que las aulas de motricidad están dirigidas a niños de entre 3 y 6 años y cuentan con equipos y recursos diseñados para favorecer el desarrollo de habilidades relacionadas con la movilidad, el equilibrio, la coordinación y la percepción corporal.

El impulsor de las salas de motricidad resaltó que la gestión de Rodríguez Mella al frente del INEFI tiene entre sus prioridades la creación de espacios y programas orientados a promover una educación física y un deporte escolar de calidad.

“Estas aulas aseguran que los niños del nivel inicial tengan acceso a ambientes especializados que les permitan fortalecer, mediante actividades físicas y pedagógicas, destrezas esenciales para su crecimiento, aprendizaje y desarrollo integral”, afirmó.

Asimismo, destacó la importancia de estos espacios para el desarrollo de competencias fundamentales durante los primeros años de escolaridad, al señalar que la iniciativa fue concebida para que los niños desarrollen sus habilidades motrices desde su ingreso al sistema educativo, con el acompañamiento de especialistas.

Moquete Guzmán indicó que el proyecto, desarrollado junto a Richard Almaguer López desde 2024, busca que cada nuevo centro educativo del nivel inicial construido por la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE), dependencia del Ministerio de Educación, incluya un aula de motricidad entre sus instalaciones.

En el acto también participaron la especialista Gladys Becquer y la directora de Nivel Inicial del Ministerio de Educación (MINERD), Elvira de la Cruz, quien resaltó la importancia de continuar impulsando iniciativas que contribuyan al bienestar y desarrollo de los estudiantes desde sus primeros años de formación.

La actividad contó además con la presencia de autoridades educativas, representantes de la comunidad escolar e invitados especiales, entre ellos el encargado del Gabinete del INEFI, Cristian Hernández, y el director del Centro Educativo Santo Cura de Ars (CESCAR), Roberto Cruz Arias.

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