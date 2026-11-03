Trump anuncia fin de ayuda militar 4.000 millones a Israel

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que Washington dejaría de entregar 4.000 millones de dólares —cerca de 3.575 millones de euros— en ayuda militar a Israel de cara a finales de año, y aseguró que se trata de parte de un acuerdo alcanzado con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de quien habría salido la iniciativa.

«Les dábamos 4.000 millones [de dólares], pero lo cortaremos a finales de año, ya que no lo necesitan», sostuvo en declaraciones concedidas a la cadena Fox News, donde reconoció que ese volumen de ayuda a Israel ha sido uno de los focos de las críticas contra Washington desde el estallido de la guerra en Oriente Medio.

«ISRAEL ES NUESTRA PRIORIDAD NÚMERO UNO»

«Es un argumento desacertado, porque uno podría preguntarse: ¿por qué les damos 4.000 millones de dólares a todos?», planteó. «Israel es nuestra prioridad número uno; les damos más que a nadie», explicó, antes de hacer hincapié en que Israel «ya no lo necesita», dado que «es un país muy próspero».

En ese sentido, incidió en que hay «un acuerdo» con Netanyahu sobre este punto y señaló que fue el propio primer ministro israelí quien planteó la posibilidad. «Fue él quien lo planteó. Dijo: ‘Creo que sería apropiado que no recibamos ayuda'», manifestó el inquilino de la Casa Blanca.

Trump remarcó que Netanyahu «entiende que este es uno de los puntos de discordia» y reiteró que el país ha sido «un gran aliado, mucho más de fiar que la mayoría».

Hasta el momento, las autoridades de Israel no se han pronunciado sobre las declaraciones del presidente estadounidense.

EL MEMORANDO VIGENTE

Ambos países mantienen en vigor un memorando de entendimiento que implica 3.800 millones de dólares —alrededor de 3.400 millones de euros— en ayuda militar a Israel, que expira en 2028.

El propio Netanyahu afirmó en mayo, en una entrevista a la cadena CBS, que esperaba que el país dejara de depender de ese apoyo en un plazo de diez años.

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