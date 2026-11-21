WASHINGTON (EFE).– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que su Administración impedirá cualquier ataque iraní con una «bomba sucia» en Washington, una amenaza que, según informaciones difundidas por medios estadounidenses, está siendo evaluada por los servicios de inteligencia del país.

«Sabemos mucho sobre lo que ocurre en Irán, sabemos todo lo que dicen, sabemos quiénes son y dónde están. Nos enteraremos. No lo permitiremos», afirmó Trump durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, acompañado por el vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el jefe de Gabinete, Stephen Miller.

AMENAZA BAJO INVESTIGACIÓN

El mandatario sostuvo que los habitantes de Washington están seguros y cuestionó que Irán pudiera cometer una acción de esa naturaleza. Sin embargo, CNN informó que las agencias de inteligencia estadounidenses investigan posibles planes iraníes para atacar a altos funcionarios en la capital mediante un artefacto de este tipo.

La cadena también señaló que todavía existen dudas entre funcionarios estadounidenses sobre la capacidad real de Irán para ejecutar un atentado de esas características.

Una bomba sucia es un dispositivo que combina explosivos convencionales con material radiactivo, con el propósito de dispersar contaminación y provocar daños.

TRUMP VE PREMATURO HABLAR DE GARANTÍAS PARA UCRANIA

En relación con la guerra entre Rusia y Ucrania, Trump consideró prematuro discutir las garantías de seguridad para Kiev antes de alcanzar un acuerdo que permita poner fin al conflicto.

«Primero tenemos que llegar a un acuerdo. Cuando tengamos un acuerdo, participaremos en la protección de Ucrania, porque así lo deseamos», expresó.

El presidente respondió así a las diferencias surgidas después de que el enviado estadounidense Jared Kushner planteara garantías inspiradas en el artículo 5 de la OTAN, propuesta que Moscú considera inaceptable si implica una eventual integración indirecta de Ucrania a la Alianza.

Trump manifestó optimismo sobre las posibilidades de alcanzar la paz y aseguró que el presidente ruso, Vladímir Putin, desea resolver el conflicto. No obstante, señaló la profunda enemistad entre Putin y el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, como uno de los principales obstáculos para un acuerdo.

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