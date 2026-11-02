Trump advierte será el «señor Veto» si los demócratas ganan

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que podría convertirse en el «señor Veto» si los demócratas consiguen la mayoría en el Congreso tras las elecciones de medio mandato de este martes.

El mandatario explicó a la cadena Fox News su estrategia ante un hipotético escenario en el que la oposición controle las cámaras legislativas: «Supongo que me convertiré en el ‘señor Veto'».

Según detalló, su plan consistiría en bloquear sistemáticamente las iniciativas impulsadas por una mayoría demócrata para forzarlos posteriormente a negociar acuerdos.

«No sería la primera vez. Tienes un presidente que no cuenta con la Cámara de Representantes o el Senado, ellos envían propuestas, las vetas y, finalmente, después de un mes o dos de vetarlo todo, se acercan y cierras un acuerdo», argumentó Trump en el video de Fox publicado este domingo.

A pesar de delinear esta hoja de ruta de confrontación institucional, el presidente expresó su confianza en que los republicanos mantengan el control legislativo tras los comicios, lo que evitaría tener que recurrir a la estrategia de bloqueo.

CIERRA MARATÓN DE CAMPAÑA

Trump cierra este domingo su maratónica campaña de mítines para las elecciones del martes con dos actos en Iowa y Kansas, estados que están en disputa pese a ser tradicionalmente republicanos y en los que busca movilizar a sus votantes a última hora.

Tras anunciar inicialmente que cancelaba estos mítines, el mandatario decidió viajar, subrayando la importancia de su visita a estos territorios, en los que en 2024 ganó por diferencias de dos dígitos, pero donde el apoyo republicano ha caído en sus casi dos años de mandato.

El presidente viajará a Dubuque, Iowa, para ofrecer el primero de los actos, centrado en dar impulso a cuatro candidatos republicanos que enfrentan carreras muy ajustadas en un momento de creciente malestar en Estados Unidos por el alto costo de la vida, alimentado en parte por la guerra contra Irán y el encarecimiento de los combustibles.

CARRERA APRETADA EN IOWA

La situación en Iowa refleja ese panorama, ya que las encuestas solo muestran una ventaja clara para el partido de Trump en uno de los cuatro distritos en disputa para la Cámara de Representantes. La carrera en las otras tres demarcaciones está apretada, al igual que la de la gobernación, donde el republicano Zach Lahn va ligeramente por detrás del demócrata Rob Sand.

Tampoco está clara una victoria para Ashley Hinson, que aspira a imponerse al demócrata Josh Turek en la carrera por el escaño en el Senado que está en juego en este estado.

Ese escaño es especialmente importante en unas elecciones en las que las encuestas dan prácticamente por perdida la Cámara Baja para los republicanos y apuntan a que los demócratas podrían arrebatar también el exiguo control que ostenta ahora el partido de Trump en la Cámara Alta.

LA BATALLA POR KANSAS

De ahí, el presidente viajará a Salina, Kansas, otro municipio situado en el corazón agrícola de Estados Unidos. En este estado está en juego el asiento para la Cámara Alta que se disputan el senador republicano Roger Marshall y el aspirante demócrata, el pastor metodista Adam Hamilton.

Si Marshall no logra renovar su escaño, supondría para Trump y los republicanos una derrota doblemente dolorosa, ya que Kansas no elige un senador demócrata desde hace 94 años.

El acto de Salina pondrá punto final a la maratón de 28 actos de campaña en los últimos 31 días en los que se ha embarcado el presidente con el objetivo de conservar el control del Congreso después del 3 de noviembre y evitar quedar muy debilitado en los dos años que le restan de mandato.

El mitin tendrá a su vez un aire de despedida, puesto que está previsto que sea el último en el que Trump, que legalmente ya no puede presentarse a la reelección, tenga directamente en juego su propio porvenir político.

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