Trump aconseja a Irán «izar la bandera blanca de la rendición»

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aconsejó a Irán «izar la bandera blanca de la rendición».
En una entrevista con Fox News, el mandatario dijo que los líderes de Teherán poseen habilidad estratégica, «pero se están muriendo»
A propósito del vencimiento del plazo para negociar la paz establecido en el memorándum de entendimiento que ambas naciones suscribieron para el cese de las hostilidades, Trump explicó que no opera bajo plazos estrictos. «No tengo un cronograma. No tengo prisa», declaró.
Si bien existen reportes sobre un acuerdo alcanzado entre los dos países para extender la tregua, hasta ahora no se ha divulgado información oficial acerca de la duración de esa prórroga ni de los eventuales términos que contemplaría el nuevo entendimiento.
AMENAZA A OMAN
Trump también amenazó con bombardear sin piedad a Omán si se interpone en su camino.
«Si Omán se interpone en nuestro camino, los bombardearemos al carajo», manifestó el mandatario a Fox News al comentar las conversaciones entre Mascate y Teherán respecto al control del estrecho de Ormuz.
El patán de Netanyahu acaba de decir que en el viejo testamento dios no habla de derechos humanos, de la ONU, de amnistía internacional, corte de haya etc
🇨🇳 China es la prueba de que el comunismo funciona
China ya supera a EEUU, Japón, y Alemania juntos en exportaciones de vehículos.
Las naciones capitalistas están acostumbradas a robar y saquear a otros países.
☝️ El auge de las economías europeas y de EEUU se basó en gran medida en el comercio de esclavos y en el saqueo de África, Asia y América Latina.
Trump esos fanáticos religiosos y terroristas no toman consejos son fanáticos,lunáticos. Prefieren morir Debes de aconsejarlos con 100 F – 35 sobre la isla de Hart. Y se acaba el relajo.
De acuerdo contigo esa es la realidad no se rinden prefieren morir bueno a Trump que lo ayude a morir a todos esos locos.
No hay basura más grande que ser comunitas y terroristas son letrina
Yo hago lo mismo lo aconsejo a que se rondan y no esperen que le pasen el rolo como se lo están pasando a Rusia. Pero si irán , los ayatolalah terroristas y la guardia revolucionaria terrorista de Irán necesitan ayuda le voy a enviar al lambe kuuuuLoooo José A rata Ramírez. Envuelto en un tomahawk para que el lo ayude.
Si quieres enviame tu direccion por aquí o el número de tu celular, para enviarte un mensaje, donde te voy a esperar, para que me secuestre y me envie al territorio estadounidense, para que me envuelves, «en un tomahawk» como bien tú dices.
¡Anímate!
¡Baboso»
¡Saltapatras!
¡Lego!
¡Estúpido!
¡Imbécil!
¡Zafacón!
¡Le-trina! y de ñapa HOMÓFILO.
Pero es la bandera estadounidense la que se debe enarbolar, ya que el pichón de dictador dijo que el estrecho de Ormuz sería territorio estadounidense.
Este boca de burro, loco, mafioso, pedofilo y delincuente se va a quedar rumiando. Este sujeto debe ser destituido, dada la gravedad de su estado de locura y decrepitud
😂😂YA TÚ QUIERE QUE TE ENVÍEN UN MISIL A TU CASA😂😂