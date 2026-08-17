Trump aconseja a Irán «izar la bandera blanca de la rendición»

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WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aconsejó a Irán «izar la bandera blanca de la rendición».

En una entrevista con Fox News, el mandatario dijo que los líderes de Teherán poseen habilidad estratégica, «pero se están muriendo»

A propósito del vencimiento del plazo para negociar la paz establecido en el memorándum de entendimiento que ambas naciones suscribieron para el cese de las hostilidades, Trump explicó que no opera bajo plazos estrictos. «No tengo un cronograma. No tengo prisa», declaró.

Si bien existen reportes sobre un acuerdo alcanzado entre los dos países para extender la tregua, hasta ahora no se ha divulgado información oficial acerca de la duración de esa prórroga ni de los eventuales términos que contemplaría el nuevo entendimiento.

AMENAZA A OMAN

Trump también amenazó con bombardear sin piedad a Omán si se interpone en su camino.

«Si Omán se interpone en nuestro camino, los bombardearemos al carajo», manifestó el mandatario a Fox News al comentar las conversaciones entre Mascate y Teherán respecto al control del estrecho de Ormuz.