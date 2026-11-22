MADRID 22 Nov. (EUROPA PRESS) – El Ministerio de Defensa de Rusia ha anunciado este domingo que sus tropas han asumido el control de Sosnovi Bor, una localidad situada en la región de Járkov, en el noreste de Ucrania, tras una operación del grupo de fuerzas Norte.
«Como resultado de operaciones enérgicas, se ha establecido el control sobre la localidad de Sosnovi Bor», ha señalado el departamento militar ruso en un comunicado difundido a través de Telegram.
Asimismo, Moscú ha informado de que sus Fuerzas Armadas han llevado a cabo durante esta pasada noche ataques con drones contra instalaciones energéticas, infraestructuras portuarias y embarcaciones que, según sostiene, prestaban apoyo al Ejército ucraniano.
Entre los objetivos alcanzados figuran la central eléctrica Pravoberezhnaya, de 330 kilovoltios, en Zaporiyia, instalaciones del puerto de Kiliya, en la región de Odesa, y un buque de carga seca que transportaba mercancías de doble uso para las fuerzas ucranianas mientras navegaba al noreste de Odesa.
Por otra parte, el Ministerio de Defensa ruso ha asegurado que sus sistemas de defensa antiaérea han «interceptado y destruido» durante la noche hasta 170 vehículos aéreos no tripulados ucranianos en distintas regiones del país, así como en la península de Crimea y en aguas de los mares de Azov y Negro.
14 DESAPARECIDOS TRAS DERRUMBE DE EDIFICIO RESIDENCIAL
Las autoridades ucranianas han desplegado un dispositivo de búsqueda y rescate en la localidad de Dimer, en la región de Kiev, después de que un ataque ruso con drones provocara el derrumbe de parte de un edificio residencial de cinco plantas durante la madrugada de este domingo, dejando dos personas –una mujer de 22 años y un niño– heridas y al menos 14 desaparecidas.
Los equipos de emergencia han evacuado a nueve residentes y han conseguido controlar el incendio ocasionado por el impacto, que también ha producido daños en una tienda situada en las inmediaciones del edificio residencial. Asimismo, las labores de rescate continúan para localizar a los posibles afectados, según ha informado el jefe de la Administración Militar de Kiev, Timur Tkachenko.
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha agradecido la rápida intervención de los servicios de emergencia y ha advertido de que todavía podría haber personas atrapadas entre los escombros, al tiempo que ha informado de que otro menor ha resultado herido en un ataque ruso con bombas aéreas guiadas contra edificios residenciales en Zaporiyia.
DENUNCIA ATAQUES A 20 REGIONES
En paralelo, el mandatario ha denunciado que Rusia ha atacado 20 regiones ucranianas durante esta semana mediante el lanzamiento de aproximadamente 2.700 drones, casi 1.460 bombas aéreas y 165 misiles de diferentes tipos. Entre estos últimos, ha asegurado, había un número considerable de proyectiles balísticos, incluidos modelos norcoreanos.
Ante esta situación, el mandatario ha reclamado acelerar el refuerzo de las defensas aéreas ucranianas y ha expresado su preocupación por los retrasos en la entrega de interceptores antibalísticos.
sp-am
ESA FOTO QUE MUESTRAN A RUSOS OCUPANDO ESA LOCALIDAD NI EL DICTADOR RUSO SE LO CREE.Es un truco de generales incapaces que saben que tienen la guerra perdida. En pocos dias salen huyendo.