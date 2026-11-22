MADRID 22 Nov. (EUROPA PRESS) – El Ministerio de Defensa de Rusia ha anunciado este domingo que sus tropas han asumido el control de Sosnovi Bor, una localidad situada en la región de Járkov, en el noreste de Ucrania, tras una operación del grupo de fuerzas Norte.

«Como resultado de operaciones enérgicas, se ha establecido el control sobre la localidad de Sosnovi Bor», ha señalado el departamento militar ruso en un comunicado difundido a través de Telegram.

Asimismo, Moscú ha informado de que sus Fuerzas Armadas han llevado a cabo durante esta pasada noche ataques con drones contra instalaciones energéticas, infraestructuras portuarias y embarcaciones que, según sostiene, prestaban apoyo al Ejército ucraniano.

Entre los objetivos alcanzados figuran la central eléctrica Pravoberezhnaya, de 330 kilovoltios, en Zaporiyia, instalaciones del puerto de Kiliya, en la región de Odesa, y un buque de carga seca que transportaba mercancías de doble uso para las fuerzas ucranianas mientras navegaba al noreste de Odesa.

Por otra parte, el Ministerio de Defensa ruso ha asegurado que sus sistemas de defensa antiaérea han «interceptado y destruido» durante la noche hasta 170 vehículos aéreos no tripulados ucranianos en distintas regiones del país, así como en la península de Crimea y en aguas de los mares de Azov y Negro.

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