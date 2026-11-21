Caminamos junto al cementerio Trinity y escuchamos un ruido entre las hojas: ¡crac, crac! Alguien pregunta: «¿Será un fantasma?». Otro responde: «¡Espero que no nos mande tarea!». Así comienza nuestro viaje por la historia del Cementerio Trinity del Alto Manhattan.

Washington Heights se extiende desde la calle 155, al sur, hasta la zona de Dyckman e Inwood, al norte; tiene el río Harlem al este y el Hudson al oeste. El cementerio, entre las calles 153 y 155, está junto a esa entrada sur del barrio. ¡Es como una puerta al pasado, pero sin timbre!

NACIÓ POR UNA PROHIBICIÓN

La parroquia de Trinity estableció este cementerio en 1842, y el primer entierro ocurrió en mayo de 1843. La iglesia ya tenía un cementerio en el Bajo Manhattan y necesitaba más espacio. Pero eso no fue lo único que pasó.

En aquellos años, en el Bajo Manhattan hubo varios brotes de enfermedades y las autoridades prohibieron seguir usando el cementerio de Downtown para nuevos entierros. ¿La razón? Se creía que enterrar a tantas personas tan cerca de donde vivía la gente ayudaba a propagar las enfermedades. Por eso la parroquia tuvo que buscar un lugar más lejos, más abierto y más alto: aquí, en lo que hoy es Washington Heights.

A esta misma parroquia pertenece la capilla de San Pablo, inaugurada en 1766, el edificio de iglesia más antiguo que se conserva en Manhattan. Pensemos en todo lo que sus paredes han visto pasar: carruajes, automóviles y personas mirando sus teléfonos. ¡Si esas paredes hablaran, necesitaríamos un año entero de clases para escucharlas!

¿QUIÉN DESCANSA AQUÍ?

Entre las personas enterradas en el cementerio del Alto Manhattan están los antiguos alcaldes Edward I. Koch, conocido como Ed Koch, y Fernando Wood. También descansa allí Eliza Jumel, quien estuvo casada con Aaron Burr, el hombre que hirió mortalmente a Alexander Hamilton en un duelo en 1804. Pero atención, pequeños detectives: ¡Burr está enterrado en Princeton, Nueva Jersey! Hamilton y su esposa, Elizabeth Schuyler Hamilton, descansan en el cementerio de Trinity del Bajo Manhattan. Hay dos mujeres llamadas Eliza en esta historia y dos cementerios distintos: ¡hasta un fantasma necesitaría un mapa para no confundirse!

HISTORIAS QUE DAN TRISTEZA Y EMOCIÓN

La historia se vuelve más triste al recordar a John Jacob Astor IV, uno de los millonarios enterrados aquí, quien murió en el hundimiento del Titanic, en 1912. Su esposa, Madeleine, sobrevivió y también fue enterrada en este cementerio años después. Imaginemos por un momento aquella noche: el frío, la oscuridad y el miedo de tantas familias. Guardamos silencio por las víctimas. Cerca de estas historias también encontramos las de escritores como Ralph Ellison, autor de El hombre invisible, y el poeta Clement Clarke Moore, conocido por su poema sobre la noche anterior a Navidad. ¡Qué mezcla de emociones: tragedias del océano y versos de Santa Claus en un mismo lugar!

EL SUSTO TENÍA COLA

Al terminar nuestra caminata, vuelve a escucharse un ruido detrás de una lápida. «¡Ahora sí viene alguien!», susurra un estudiante. Pero aparece una ardilla buscando comida. ¡El susto tenía cola! Entre los árboles también está el monumento de John James Audubon (nacido en Haití), artista y estudioso de las aves, y descansa Alfred Tennyson Dickens, hijo del famoso escritor Charles Dickens. Salimos caminando con respeto y con muchas preguntas.

En honor a nuestros ancestros antes que pase noviembre, mes internacional de ellos.

jt-am