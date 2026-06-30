Tribunal Santiago condena seis hombres por asesinato de niño

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SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.– El Primer Tribunal Colegiado del distrito judicial de Santiago condenó este martes a seis hombres por su participación en el asesinato del niño Gioser Luis Feliz, de nueve años, ocurrido en abril de 2023 durante un intento de asalto a la salida del Aeropuerto Internacional del Cibao.

Penas de hasta 30 años de prisión

La pena más severa, de 30 años de reclusión mayor, fue impuesta a Luis Ángel Vargas Brito, señalado como uno de los principales implicados en el hecho.

Asimismo, el tribunal condenó a 20 años de prisión a Darlyn Javier Mercado Martínez, Tomás Peña, César Junior Ulloa Cuevas y Elián Martínez Sánchez, por su participación en el crimen.

El caso se produjo cuando el menor resultó víctima de un ataque armado en medio de un intento de asalto, generando gran conmoción en la provincia de Santiago y el país.

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