Tribunal de apelación condena a Wander Franco a 3 años prisión

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Santo Domingo, 29 oct.- Un tribunal de apelación de la República Dominicana condenó este jueves al pelotero Wander Franco a una pena de tres años de prisión suspendida, bajo condiciones, por abusar sexualmente de una menor de edad, anulando así la sentencia que le otorgó un perdón judicial en mayo pasado.

El torpedero de los Tampa Bay Rays tuvo una relación sexual con una niña de 14 años cuando él tenía 21, de acuerdo con la acusación del Ministerio Público.

La Corte de Apelación de Puerto Plata también confirmó este jueves la sentencia de diez años dictada a la madre de la adolescente abusada, por los delitos de explotación sexual comercial y lavado de activos, al rechazar los recursos interpuestos por los procesados.

El tribunal dejó a la libre apreciación del Juez de Ejecución de la Pena la imposición de las reglas que deberá cumplir Franco durante el tiempo de la suspensión de la privación de libertad establecido por la condena.

Asimismo ordenó el decomiso de 2,100,000 pesos incautados a la madre de la víctima.

Franco fue condenado en primera instancia en junio de 2025. En aquella ocasión, el Tribunal Colegiado de la provincia de Puerto Plata dictaminó que el pelotero fue víctima de extorsión y chantaje por parte de la madre de la menor con la que sostuvo un noviazgo «consentido».

Posteriormente, la Corte de Apelación anuló dicha sentencia y ordenó un nuevo juicio en el que Franco obtuvo un perdón judicial en mayo de este año, aunque fue declarado penalmente responsable de abusar sexualmente de la menor de edad.

Dicha decisión fue apelada por el Ministerio Público, que en este nuevo proceso solicitaba una condena de cinco años de prisión para Franco.

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