En política, una frase puede convertirse en bandera, resumir una aspiración colectiva y hasta marcar el rumbo de una campaña. Pero también puede quedarse en un recurso publicitario sin conexión emocional con la gente. No basta con que un slogan suene bien o tenga una intención estratégica: debe interpretar el momento, conectar con las preocupaciones ciudadanas y ofrecer una idea creíble de futuro.

Desde esa perspectiva, hay tres expresiones asociadas a la estrategia política del doctor Leonel Fernández que merecen ser examinadas: “La fábrica de presidentes”, “Soplan los vientos” y “Pasar la antorcha”. A mi juicio, ninguna ha conseguido arraigarse de manera significativa en el imaginario del electorado dominicano. Han circulado en el debate político, pero no se han transformado en consignas capaces de movilizar mayorías o de instalar una narrativa contundente.

1. “La fábrica de presidentes”

La expresión pretende proyectar capacidad de formación de liderazgos y presentar a una organización política como una estructura con experiencia para producir figuras presidenciables. Sin embargo, la política no funciona como una línea de ensamblaje. Los presidentes no se fabrican: se legitiman ante la ciudadanía mediante liderazgo, credibilidad, propuestas y conexión con las necesidades nacionales.

Además, la frase puede generar una lectura contraproducente. En vez de transmitir renovación y apertura, podría sugerir que las candidaturas se deciden desde una maquinaria o desde un círculo de poder. En una sociedad que reclama participación y transparencia, el electorado quiere sentir que el liderazgo surge de la voluntad popular y no de una fábrica partidaria.

2. “Soplan los vientos”

Esta consigna busca evocar cambio, movimiento y la posibilidad de que una nueva coyuntura política favorezca un proyecto. Su debilidad está en la indefinición. ¿Qué vientos soplan? ¿Hacia dónde conducen? ¿Qué cambiaría concretamente en la vida de las familias dominicanas? Una metáfora puede despertar curiosidad, pero no sustituye un mensaje político claro.

El ciudadano que enfrenta el alto costo de la vida, la inseguridad, las dificultades del empleo o las deficiencias de los servicios públicos necesita saber qué propone un aspirante y cómo piensa cumplirlo. Si la frase no viene acompañada de contenido, corre el riesgo de ser percibida como una expectativa sin dirección, más cercana al pronóstico que a un compromiso.

3. “Pasar la antorcha”

La imagen de pasar una antorcha representa continuidad, relevo y transmisión de experiencia. Es una metáfora respetable, pero en política puede abrir una interrogante difícil: ¿se está hablando de renovar el liderazgo o de prolongar la influencia de quien entrega la antorcha? El relevo solo adquiere legitimidad cuando la persona que lo recibe demuestra autonomía, capacidad y respaldo ciudadano.

En una democracia, el liderazgo no se transfiere como una propiedad. La ciudadanía decide quién merece conducir el país. Por eso, cualquier mensaje de sucesión debe evitar la impresión de que una figura pretende escoger a su heredero o condicionar el futuro de su organización. La renovación no consiste únicamente en cambiar el rostro; exige nuevas ideas, nuevas respuestas y confianza pública.

EL PROBLEMA NO ES LA FRASE, SINO SU CONEXIÓN CON LA GENTE

Estos tres slogans tienen algo en común: descansan más en la metáfora y en la construcción de una imagen política que en una propuesta concreta. La comunicación electoral necesita símbolos, por supuesto, pero esos símbolos deben estar respaldados por hechos, propósitos comprensibles y compromisos verificables.

El electorado dominicano ha cambiado. Hoy recibe mensajes por múltiples plataformas, compara discursos y exige respuestas a problemas cotidianos. Una consigna puede llamar la atención durante unos días, pero solo permanece cuando representa una aspiración compartida y cuando la conducta de sus promotores confirma lo que promete.

Decir que estos slogans han fracasado no significa afirmar que carezcan de toda utilidad dentro de una estrategia partidaria. Significa sostener que, hasta ahora, no han demostrado la fuerza necesaria para convertirse en mensajes de amplio arraigo popular. Su presencia en actos, declaraciones o materiales de campaña no equivale, por sí sola, a aceptación electoral.

Leonel Fernández es un dirigente con larga trayectoria y experiencia en la comunicación política. Precisamente por eso, el desafío no debería ser encontrar otra frase ingeniosa, sino construir un mensaje que responda con claridad a una pregunta esencial: ¿por qué el país debe confiar nuevamente en este proyecto y qué soluciones concretas recibirá la gente?

En definitiva, “La fábrica de presidentes”, “Soplan los vientos” y “Pasar la antorcha” son tres apuestas discursivas que, a mi entender, no han logrado calar en el electorado dominicano. En política, las palabras pueden abrir puertas, pero es la credibilidad la que consigue que la gente las cruce.

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