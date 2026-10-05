Tres muertos y 40 heridos dejan ataques Rusia sobre Ucrania

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KIEV.- Las autoridades ucranianas han informado este lunes de la muerte de tres personas, además de otras 40 que han resultado heridas, como consecuencia de nuevos bombardeos de las Fuerzas Armadas de Rusia sobre la provincia de Járkov, una de las pocas del este del país que todavía continúa bajo administración de Kiev.

El alcalde de la capital homónima de la provincia, Igor Terejov, ha lamentado la muerte de tres personas en el distrito de Slobodski, que ya fue objetivo de los ataques rusos en los últimos días.

Por su parte, el gobernador, Oleg Sinegubov, ha ascendido el número de heridos hasta las 39 en un último balance publicado en redes sociales.

ATAQUE A BUQUE CON TRIGO

Esta jornada, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha denunciado también un ataque ruso sobre un buque civil que transportaba trigo a su paso por aguas internacionales del mar Negro.

«Un ataque atroz con dos drones» contra una embarcación que «pertenece a Turquía», ha subrayado el mandatario.

Zelenski ha mencionado la muerte del capitán del barco, cuya tripulación era mayoritariamente de India y Azerbaiyán, de los cuales once han sido rescatados.

«Rusia elige consistentemente el terror y el hundimiento de buques civiles en lugar de la navegación marítima normal», ha denunciado.

Asimismo, el presidente ucraniano ha reconocido las propuestas que otros muchos países han presentado para garantizar la seguridad y la libre circulación a través del mar Negro y ha remarcado nuevamente que «se necesita presión para restaurar la seguridad alimentaria global».