Tres dominicanos optan premio Hank Aaron de Grandes Ligas

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SANTO DOMINGO. – Los dominicanos Junior Caminero, Elly de la Cruz y Fernando Tatis Jr. fueron seleccionados entre los finalistas al Premio Hank Aaron 2026, distinción que otorga las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) a los jugadores ofensivos más destacados de la temporada regular en las ligas Americana y Nacional.

Los tres peloteros forman parte de un grupo de 20 candidatos, diez por cada liga, escogidos a partir de sus estadísticas, logros y desempeño ofensivo durante la campaña. <Cite refs={[«turn976090search0″,»turn976090search2»]}/>

CAMINERO DESTACA CON 42 JONRONES

Junior Caminero, antesalista de los Rays de Tampa Bay, concluyó la temporada con promedio de bateo de .276, 42 cuadrangulares y 101 carreras impulsadas, además de un OPS de .884.

El joven dominicano vuelve a figurar entre los candidatos al galardón gracias a su producción ofensiva, que lo colocó entre los principales bateadores de su equipo durante la campaña.

ELLY DE LA CRUZ COMPLETA UNA TEMPORADA DE 30-30

Elly de la Cruz, campocorto de los Rojos de Cincinnati, también aparece entre los finalistas tras completar una temporada en la que conectó 30 jonrones y se robó 30 bases.

El dominicano bateó para promedio de .283, acumuló 158 imparables y registró un OPS de .880, además de remolcar 79 carreras.

Su combinación de poder y velocidad le permitió alcanzar el grupo de jugadores que sobresalieron por su contribución ofensiva en la Liga Nacional.

TATIS JR. TAMBIÉN FIGURA ENTRE LOS FINALISTAS

Fernando Tatis Jr., jardinero de los Padres de San Diego, completa la representación dominicana entre los aspirantes al premio.

El jugador terminó la campaña con promedio de .289, 25 cuadrangulares, 83 carreras impulsadas, 38 bases robadas y un OPS de .828, cifras que respaldaron su candidatura.

VOTACIÓN Y ANUNCIO DE LOS GANADORES

El Premio Hank Aaron fue creado en 1999 en reconocimiento a la trayectoria del legendario expelotero que le da nombre. La selección de los ganadores combina los votos de los aficionados con los de un panel integrado por figuras históricas del béisbol.

La votación del público concluye este lunes 12 de octubre, mientras que los ganadores de ambas ligas serán anunciados el 11 de noviembre durante la ceremonia de los Premios MLB, en Las Vegas. <Cite refs={[«turn976090search1″,»turn976090search2»]}/>

La presencia de Caminero, De la Cruz y Tatis Jr. coloca nuevamente al talento dominicano entre los protagonistas de los reconocimientos individuales más importantes de las Grandes Ligas.

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