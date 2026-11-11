Tradicional Festival del Cerezo celebrará 9na. edición en Ocoa

SANTO DOMINGO. – El Festival del Cerezo celebrará su novena edición los días 6 y 7 de febrero de 2027 en Rancho La Vereda, ubicado en las montañas de Tatón, San José de Ocoa, con una propuesta que combinará moda, gastronomía, música y naturaleza.

Bajo el lema “Idílico amor bajo los cerezos florecidos”, el encuentro busca fortalecer el posicionamiento de esta provincia como destino de turismo de montaña y promover la economía local.

Durante dos jornadas, los asistentes podrán disfrutar de actividades culturales, experiencias gastronómicas y una pasarela de moda con la participación de reconocidos diseñadores dominicanos, entre ellos Giannina Azar, Melkis Díaz y Robert Flores.

La pasarela, cuya coordinación general estará a cargo de Starlin de Holma, también abrirá espacio a talentos emergentes para presentar sus creaciones en un escenario natural rodeado de cerezos.

La oferta gastronómica incluirá hasta seis restaurantes, cuatro bares y un área para la exhibición y comercialización de productos artesanales y locales.

Los organizadores Bismarck Morales y Junior Jorge destacaron que esta edición dará continuidad al compromiso del festival con el turismo responsable, la conservación ambiental y las iniciativas sociales.

En sus ocho entregas anteriores, el evento ha respaldado a más de 15 fundaciones sin fines de lucro, contribuyendo a visibilizar distintas causas benéficas.

Las boletas estarán disponibles próximamente a través de Ticket Max, con opciones que incluyen transporte desde Santo Domingo.

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