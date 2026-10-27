Topitok recibe distinción en los Premios Estrellas Kids 2026

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SANTO DOMINGO.— El programa infantil Topitok, de Radio Televisión Dominicana (RTVD), canal 4, recibió una distinción especial en los Premios Estrellas Kids BLS 2026 por su aporte al desarrollo de la niñez.

La ceremonia se celebró el viernes 23 de octubre en el Teatro Cine ISSFFAA, con la participación del elenco del espacio televisivo, que asistió a la alfombra roja y recibió el galardón en representación del programa.

Las integrantes reconocidas fueron Clara Mancebo, Shairelisn Cabral, Eddyanne Germoso, Karen de la Paz y Dángely Astacio.

Topitok forma parte de la programación infantil de RTVD con una propuesta que combina entretenimiento, educación en valores y contenidos culturales. El espacio también promueve la creatividad y las habilidades comunicativas de niños y niñas mediante su participación frente a las cámaras.

Los Premios Estrellas Kids BLS son organizados por la Fundación KPM y BLS Internacional para reconocer el talento infantil y las iniciativas que contribuyen al desarrollo de la niñez a través de las artes y la comunicación.

El productor del programa, Freddy Ogando, afirmó que la distinción reconoce el trabajo del equipo y de los talentos infantiles, así como la importancia de ofrecer contenidos que fomenten una formación integral y un entretenimiento sano.

Para RTVD, el galardón destaca el valor de la televisión como plataforma para impulsar las capacidades y la expresión de la niñez dominicana.

dh/am