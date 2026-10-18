Tilda Gobierno de embustero y lo acusa de incumplir promesas

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SANTO DOMINGO.- El presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas Maldonado, arremetió contra la gestión del Gobierno, al que acusó de incumplir sus promesas y de no responder a las principales demandas de la población dominicana.

«Un gobierno embustero, un gobierno de promesas, un gobierno que no ha hecho absolutamente nada que no sea faltar a esas promesas», expresó Vargas durante un acto celebrado este sábado en la Casa Nacional del partido.

El dirigente opositor calificó la actual administración como «una gestión pobre en beneficio de la gran mayoría del pueblo dominicano» y sostuvo que las demandas de la ciudadanía han sido ignoradas por las autoridades.

JURAMENTACIÓN EN BARAHONA

Las declaraciones se produjeron durante la juramentación de los dirigentes que asumirán la conducción de las estructuras municipales y distritales del PRD en la provincia Barahona.

El acto fue encabezado por Vargas junto a Peggy Cabral, secretaria general; Héctor Guzmán, presidente ejecutivo; Carlos Dicló, secretario nacional de Organización, y Pelvis Deñó, presidente del Comité Provincial de Barahona.

NUEVAS ESTRUCTURAS DEL PRD

Durante la actividad fueron juramentados Ayadi de León, de Pescadería; Domingo Ernesto de León, de Fundación; Israel Matos, de Quita Coraza; Beyanira López, del distrito municipal de Cachón, y Maconi Ferrera, de Palo Alto. También fue juramentada la dirigencia del distrito municipal de Habanero.

Con estas designaciones, el PRD completó su estructura organizativa en la provincia Barahona, como parte de sus esfuerzos para fortalecer su presencia territorial y la coordinación de sus dirigentes con la Dirección Nacional.