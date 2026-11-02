Tigres Licey reconocen jóvenes talentos su Academia Infantil

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Niños participantes en el evento

SANTO DOMINGO.– Los Tigres del Licey realizaron una emotiva ceremonia de primera bola este sábado, previo al partido frente a las Estrellas Orientales en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, para reconocer los logros de los integrantes de su Academia Infantil y destacar la participación de los hijos de tres jugadores del conjunto azul.

El homenaje estuvo dedicado a los jóvenes peloteros que participaron en el campeonato New York Fest 2026-2027, celebrado en Nueva York, donde la academia conquistó la medalla de oro en la categoría de 7-8 años y la presea de plata en la división de 9-10 años.

RECONOCEN ACTUACIÓN DE LOS INFANTILES

La actividad contó con la presencia del presidente del club, Miguel Guerra Armenteros, y los directivos Jaime Alsina y Tancredo Aybar.

Durante el acto, los capitanes Diamond Ureña, de la categoría de 7-8 años, y Ronniel Contreras, de 9-10 años, entregaron los trofeos conquistados al presidente de la organización.

Asimismo, Josué Mejía recibió una estatuilla como Jugador Más Valioso (MVP) de la categoría de 7-8 años, mientras que William Ramírez fue distinguido con un guante por su destacada actuación ofensiva y defensiva durante la competencia.

LOS HIJOS DE TRES PELOTEROS LANZARON LA PRIMERA BOLA

La ceremonia también tuvo un momento especial con la participación de Francisco Mejía Jr., Adonis Medina Jr. y Dylan Núñez, hijos de los jugadores Francisco Mejía, Adonis Medina y Gustavo Núñez, respectivamente.

Los pequeños realizaron los lanzamientos ceremoniales, mientras sus padres asumieron el papel de receptores de honor, protagonizando una escena que resaltó los vínculos familiares y la transmisión de la pasión por el béisbol entre generaciones.

Con esta iniciativa, los Tigres del Licey reconocieron el esfuerzo y la dedicación de los integrantes de su Academia Infantil, al tiempo que celebraron los resultados obtenidos por sus jóvenes representantes en el torneo internacional.

of-am

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