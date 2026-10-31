SPM: Abinader inaugura dos centros de formación y salud

SAN PEDRO DE MACORÍS.– El presidente Luis Abinader encabezó este sábado la inauguración de dos nuevas infraestructuras: un centro del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), con capacidad para capacitar a 3,800 personas al año, y un Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI), que beneficiará a 250 niños.
El centro del INFOTEP, ubicado en el sector Santa Fe, fue construido con una inversión superior a RD$140 millones y dispone de 14 talleres equipados para impartir formación en más de 20 ocupaciones relacionadas con la industria, las zonas francas y otros sectores productivos.
FORMACIÓN TÉCNICA Y EMPLEO
La instalación tiene capacidad para recibir hasta 460 participantes por tanda y ofrecer capacitación en áreas como soldadura, electrónica, mecánica industrial, gastronomía, electricidad, refrigeración, informática y energías renovables.
Durante el acto, Abinader afirmó que la obra responde a una demanda histórica de empresarios y sectores productivos de la provincia, y consideró necesario disponer de un centro de formación técnica en una demarcación que alberga la segunda zona franca del país.
El mandatario invitó a los empresarios a establecer alianzas público-privadas con el INFOTEP para preparar trabajadores de acuerdo con las necesidades de las empresas. Informó que el centro ya registra 176 estudiantes inscritos, pese a tener apenas tres semanas de funcionamiento.
CENTRO INFANTIL BENEFICIARÁ A 250 NIÑOS
En otra actividad, el gobernante inauguró un CAIPI construido con una inversión de RD$71.2 millones, que ofrecerá atención a niños de cero a cinco años de Barrio Lindo, Juan Pablo Duarte, Villa Maranatha, Barrio Restauración y Villa Progreso II.
La directora ejecutiva del INAIPI, Xiomara Guante, informó que con esta apertura suman nueve los CAIPI en la provincia, que también cuenta con 13 Centros de Atención Integral a la Infancia y la Familia (CAFI).
En conjunto, las 22 instalaciones tienen capacidad para atender a 6,659 niños y niñas mediante servicios de educación inicial, estimulación temprana, salud, nutrición y acompañamiento familiar.
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