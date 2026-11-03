Sismo de magnitud 5,6 sacudió a Colombia esta madrugada

BOGOTÁ.- Un sismo de magnitud 5,6 sacudió a Colombia la madrugada de este martes, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), casi tres meses después del terremoto de 7,4 que dejó 335 muertos y cerca de 500.000 personas afectadas en el país.

El temblor se registró a las 04:13 hora local (09:13 GMT), con epicentro en el municipio de Chaparral, en el departamento del Tolima, en el centro-sur del país, y una profundidad inferior a 30 kilómetros, según el boletín del SGC.

El movimiento se sintió con fuerza en Bogotá, donde, si el temblor no despertó a algunos ciudadanos, las alarmas de los edificios terminaron por sacarlos de la cama.

El boletín inicial del SGC reportó una magnitud de 5,3, cifra que fue ajustada posteriormente a 5,6.

EL ANTECEDENTE DE AGOSTO

El nuevo sismo reaviva el temor a que se repita una tragedia como la del pasado 10 de agosto, cuando un terremoto de magnitud 7,4 con epicentro en San José del Palmar, Chocó, sacudió buena parte del territorio nacional.

Aquel evento se sintió en ciudades como Cali, Manizales, Armenia y Pereira, y provocó graves daños materiales, especialmente en el oeste y sur del país. Cali y Pereira estuvieron entre las ciudades más golpeadas, con edificios colapsados y numerosas estructuras que aún no se recuperan.

Según el balance oficial consolidado en octubre, aquella tragedia dejó 335 personas fallecidas, 103 desaparecidas y 4.516 heridas.

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