Sisalril amplía la cobertura de trastornos mentales y cáncer

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Sede principal del SISALRIL, ubicada en Av.27 de Febrero # 261, en el ensanche Piantini, de Santo Domingo.
  • Por EFE
  • Fecha: 20/10/2026
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Santo Domingo, 20 oct (EFE).- La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) anunció este martes un nuevo Cuadro de Enfermedades Profesionales que amplía la cobertura del Seguro de Riesgos Laborales (SRL) e incorpora enfermedades mentales, diversos tipos de cáncer y trastornos musculoesqueléticos, entre otras patologías vinculadas al entorno laboral.

La actualización, establecida mediante la Resolución 00270-26, incluye por primera vez en el país afecciones relacionadas con factores psicosociales, como cuadros depresivos, síndrome de agotamiento profesional o burnout y trastornos no orgánicos del sueño, informó la institución en un comunicado.

El nuevo instrumento también contempla cánceres de pulmón, laringe, faringe, cavidad nasal, estómago, hígado, riñón, vejiga y próstata, así como tumores de piel y huesos, entre otras enfermedades de posible origen ocupacional.

OTRAS ENFERMEDADES QUE ABARCA LA MEDIDA

Además, abarca patologías respiratorias, osteoarticulares, bucodentales, renales, hepáticas, hematológicas, endocrinas, reproductivas y vasculares.

Las enfermedades están organizadas en siete grupos, de acuerdo con los riesgos que las originan, e identifican los agentes causales y las actividades laborales en las que pueden presentarse.

La Sisalril explicó que la actualización busca agilizar el reconocimiento de las enfermedades profesionales y facilitar el acceso oportuno de los trabajadores a las prestaciones médicas y económicas, en consonancia con los avances científicos y las transformaciones del mercado laboral.

IDOPPRIL ASUMIRA GASTOS ENFERMEDADES PROFESIONALES

De acuerdo con el Reglamento del Seguro de Riesgos Laborales, aprobado mediante el Decreto 287-26, las enfermedades profesionales reconocidas que ocasionen gastos médicos o incapacidad laboral temporal o permanente estarán cubiertas conforme a las disposiciones vigentes.

El Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (Idoppril), administrador de las prestaciones del seguro, asumirá la cobertura de los gastos de salud derivados de las enfermedades laborales reconocidas y llevará el registro de las incapacidades que estas generen.

Como parte de la reforma, la Sisalril creó una comisión técnica interinstitucional encargada de revisar periódicamente el cuadro y recomendar modificaciones en función de los avances científicos y tecnológicos.

an/am
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