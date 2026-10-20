Sisalril amplía la cobertura de trastornos mentales y cáncer

Santo Domingo, 20 oct (EFE).- La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) anunció este martes un nuevo Cuadro de Enfermedades Profesionales que amplía la cobertura del Seguro de Riesgos Laborales (SRL) e incorpora enfermedades mentales, diversos tipos de cáncer y trastornos musculoesqueléticos, entre otras patologías vinculadas al entorno laboral.
El nuevo instrumento también contempla cánceres de pulmón, laringe, faringe, cavidad nasal, estómago, hígado, riñón, vejiga y próstata, así como tumores de piel y huesos, entre otras enfermedades de posible origen ocupacional.
Además, abarca patologías respiratorias, osteoarticulares, bucodentales, renales, hepáticas, hematológicas, endocrinas, reproductivas y vasculares.
Las enfermedades están organizadas en siete grupos, de acuerdo con los riesgos que las originan, e identifican los agentes causales y las actividades laborales en las que pueden presentarse.
La Sisalril explicó que la actualización busca agilizar el reconocimiento de las enfermedades profesionales y facilitar el acceso oportuno de los trabajadores a las prestaciones médicas y económicas, en consonancia con los avances científicos y las transformaciones del mercado laboral.
De acuerdo con el Reglamento del Seguro de Riesgos Laborales, aprobado mediante el Decreto 287-26, las enfermedades profesionales reconocidas que ocasionen gastos médicos o incapacidad laboral temporal o permanente estarán cubiertas conforme a las disposiciones vigentes.
El Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (Idoppril), administrador de las prestaciones del seguro, asumirá la cobertura de los gastos de salud derivados de las enfermedades laborales reconocidas y llevará el registro de las incapacidades que estas generen.
Como parte de la reforma, la Sisalril creó una comisión técnica interinstitucional encargada de revisar periódicamente el cuadro y recomendar modificaciones en función de los avances científicos y tecnológicos.