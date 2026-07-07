Sindicatos piden a Abinader retire reforma a Código Trabajo

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SANTO DOMINGO.- Las principales centrales sindicales del país solicitaron al presidente Luis Abinader que retire del Congreso Nacional el proyecto de modificación del Código de Trabajo, al considerar que responde a presiones del sector empresarial.

Rafael “Pepe” Abreu, vocero de Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD), Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS) y Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), afirmó que es preferible mantener la legislación laboral vigente y denunció que el “único propósito de los empresarios es reducir o eliminar la cesantía laboral”.

RECHAZO A CAMBIOS EN CESANTIA

Las confederaciones reiteraron que no participarán en un nuevo proceso de diálogo para discutir la cesantía ni aceptarán propuestas que impliquen su eliminación o modificación, incluyendo cambios al artículo 86 sobre el pago de prestaciones laborales.

Aunque se mostraron abiertas a revisar otros artículos del Código de Trabajo para adecuarlo a los “nuevos tiempos”, advirtieron que debe hacerse respetando los acuerdos alcanzados y sin afectar derechos adquiridos.

CONTRATOS DE APRENDIZAJE

También rechazaron la propuesta de extender a seis meses los contratos de aprendizaje. Aseguran que la medida podría precarizar el empleo formal, facilitar la sustitución constante de trabajadores y dejar a los jóvenes sin prestaciones ni protección social.

Recordaron que la República Dominicana fue reconocida recientemente por la Confederación Sindical Internacional (CSI) como uno de los países de América con mayor respeto a los derechos laborales, logro que atribuyen al diálogo social y al tripartismo.

Denunciaron que reabrir la discusión de la reforma por “presiones de intereses particulares” desconoce los acuerdos alcanzados y contraviene el Convenio 144 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), relativo a la consulta tripartita.

Por ello, instaron a Abinader a retirar la iniciativa del Congreso antes que abrir una nueva negociación o dejarla estancada en el Poder Legislativo.