Simuladores de vuelo en Feria Internacional del Libro en RD

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Santo Domingo, 25 sep (Prensa Latina) El Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) informó hoy que llevará dos simuladores de vuelo a la Feria Internacional del Libro, donde estarán disponibles para el público durante el evento que comenzará mañana en esta capital.

Los simuladores formarán parte del estand del IDAC en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte, sede de la feria hasta el 4 de octubre, y permitirán a niños, jóvenes y adultos experimentar de forma guiada la sensación de pilotar una aeronave.

La propuesta busca acercar al público a la aviación y ofrecer información sobre los fundamentos del control aéreo, además de orientación sobre las opciones de formación profesional disponibles en el sector.

Personal del IDAC y de la Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas brindará información sobre las carreras de Técnico Superior Controlador de Tránsito Aéreo en Aeródromo y Técnico Superior en Administración Aeronáutica.

El instituto también ofrecerá durante la feria detalles sobre sus cursos de educación continuada, las normas que regulan la aviación civil y las posibilidades de desarrollo profesional en ese ámbito.

Según el IDAC, la experiencia de los simuladores tuvo una favorable acogida en la Feria del Libro de la Región Norte, celebrada en abril en la provincia de Santiago de los Caballeros, donde recibió a más de 10 mil personas.

La XXVIII Feria Internacional del Libro Santo Domingo estará dedicada este año al poeta y ensayista dominicano José Mármol y tendrá a Panamá como país invitado de honor. mar/mpv

an/am