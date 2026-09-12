Simón Lizardo destaca aportes de Javier para fortalecer al PLD

Simón Lizardo Lizardo durante una reunión de coordinación de los trabajos de la candidatura de Francisco Javier García en la Circunscripción I,

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SANTO DOMINGO.- El miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Simón Lizardo, destacó los aportes del aspirante presidencial Francisco Javier García durante los últimos dos años al fortalecimiento de esta organización y posicionarla como una opción competitiva para las elecciones de 2028.

Valoró especialmente que García asumiera la defensa del PLD en momentos en que sectores consideraban que atravesaba una etapa de debilitamiento y cuestionaban su capacidad de recuperación política.

Según Lizardo, constituye una muestra de compromiso y lealtad hacia la organización el haber asumido responsabilidades cuando las circunstancias eran adversas y existían fuertes presiones políticas.

El dirigente también reivindicó la decisión del expresidente Danilo Medina de salir en defensa del PLD y del país cuando la organización enfrentaba uno de los momentos más difíciles de su historia reciente.

Sostuvo que el verdadero liderazgo político se demuestra principalmente durante las etapas de crisis, derrotas e incertidumbre, y no únicamente cuando los partidos disfrutan de posiciones de poder.

Lizardo habló durante una reunión de coordinación de los trabajos de la candidatura de Francisco Javier García en la Circunscripción I, con miras al proceso interno del PLD previsto para el 18 de octubre.

sp-am