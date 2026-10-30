Sigfrido advierte sobre riesgos de la crisis haitiana para RD

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SANTO DOMINGO.– El exsecretario de las Fuerzas Armadas y miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Sigfrido Pared Pérez, consideró que República Dominicana tiene la necesidad y la obligación de mantener resguardada su frontera ante la situación de inseguridad y violencia que atraviesa Haití.

Al responder preguntas de periodistas, sostuvo que el control fronterizo es fundamental para proteger la integridad territorial y preservar la paz, ante el riesgo de que la crisis haitiana y las acciones de las bandas armadas se extiendan hacia territorio dominicano.

Indicó que el Gobierno ha establecido que no permitirá la presencia de pandillas haitianas en las proximidades de la frontera, por lo que mantiene una vigilancia preventiva.

Sobre la citación del embajador dominicano en Puerto Príncipe, Faruk Miguel, Pared Pérez señaló que podría estar relacionada con una confusión sobre la denominada zona de amortiguamiento de 20 kilómetros, así como con denuncias no verificadas de incursiones y falta de precisiones oficiales.

En cuanto al respaldo a las misiones internacionales en Haití, afirmó que el país puede ofrecer asistencia médica y logística a las tropas desplegadas bajo el mandato de las Naciones Unidas.

Sin embargo, consideró que, por su condición de nación limítrofe y los antecedentes históricos entre ambos países, las Fuerzas Armadas dominicanas no deben intervenir directamente en territorio haitiano, para evitar mayores tensiones y reacciones nacionalistas.

dh-am