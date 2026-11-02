Siete muertos en operativos policiales en 72 horas en la RD

Santo Domingo, 2 nov (Prensa Latina) Siete personas murieron en presuntos intercambios de disparos con agentes policiales en República Dominicana durante las últimas 72 horas, en una sucesión de hechos que mantiene hoy la atención sobre las actuaciones de las fuerzas del orden.

Los casos se producen en medio de una intensificación de los operativos policiales desde agosto, cuando asumió la dirección de la Policía Nacional el mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García.

Según un recuento publicado este lunes por el periódico Diario Libre, los fallecimientos ocurrieron entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre en Santiago, La Vega, Villa María, Bávaro y Moca.

De acuerdo con el medio dominicano, la institución reportó 55 fallecimientos clasificados como «acción legal» durante septiembre, mientras que en octubre se documentaron al menos 43 hasta el día 25. Con los siete casos más recientes, el acumulado desde septiembre asciende a un mínimo de 105 muertes, sin contar posibles hechos adicionales al cierre de ese mes.

La Policía sostiene que las personas fallecidas estaban vinculadas presuntamente con delitos y que algunas dispararon contra los agentes durante las intervenciones. Sin embargo, en determinados casos no se han divulgado suficientes detalles sobre las circunstancias de las muertes.

La persistencia de estos hechos mantiene vigente la preocupación por la necesidad de garantizar el debido proceso, la rendición de cuentas y el respeto a los derechos fundamentales durante las actuaciones policiales.

Las denuncias y los pronunciamientos de organizaciones sociales en defensa de los derechos humanos reclaman que las autoridades investiguen las muertes ocurridas en esas circunstancias y aseguren que los agentes actúen conforme a la ley.

El debate se desarrolla en un contexto en el que la seguridad ciudadana y la respuesta policial a la delincuencia constituyen asuntos de interés público en el país caribeño.

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