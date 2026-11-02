Siete muertos en operativos policiales en 72 horas en la RD

Santo Domingo, 2 nov (Prensa Latina) Siete personas murieron en presuntos intercambios de disparos con agentes policiales en República Dominicana durante las últimas 72 horas, en una sucesión de hechos que mantiene hoy la atención sobre las actuaciones de las fuerzas del orden.
Los casos se producen en medio de una intensificación de los operativos policiales desde agosto, cuando asumió la dirección de la Policía Nacional el mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García.
Según un recuento publicado este lunes por el periódico Diario Libre, los fallecimientos ocurrieron entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre en Santiago, La Vega, Villa María, Bávaro y Moca.
De acuerdo con el medio dominicano, la institución reportó 55 fallecimientos clasificados como «acción legal» durante septiembre, mientras que en octubre se documentaron al menos 43 hasta el día 25. Con los siete casos más recientes, el acumulado desde septiembre asciende a un mínimo de 105 muertes, sin contar posibles hechos adicionales al cierre de ese mes.
La Policía sostiene que las personas fallecidas estaban vinculadas presuntamente con delitos y que algunas dispararon contra los agentes durante las intervenciones. Sin embargo, en determinados casos no se han divulgado suficientes detalles sobre las circunstancias de las muertes.
La persistencia de estos hechos mantiene vigente la preocupación por la necesidad de garantizar el debido proceso, la rendición de cuentas y el respeto a los derechos fundamentales durante las actuaciones policiales.
Las denuncias y los pronunciamientos de organizaciones sociales en defensa de los derechos humanos reclaman que las autoridades investiguen las muertes ocurridas en esas circunstancias y aseguren que los agentes actúen conforme a la ley.
El debate se desarrolla en un contexto en el que la seguridad ciudadana y la respuesta policial a la delincuencia constituyen asuntos de interés público en el país caribeño.
ga/mpv
Bien Hecho
Darle pabajo a los criminales, atracan,matan,violan niñas, mujeres,te quitan lo tuyo.
Atención jefe de la policía
En la Placeta de Chacuey, provincia Sánchez Ramírez (Cotui) hay una banda que mata,atraca,violan niñas y comercializan drogas y están bien armados, tienen humillada la comunidad, contamos con usted para la eliminación de esa banda,por favor.
OBSERVEN A LOS TROGLODITAS IGNORANTES DEGENERADOS VERTIENDO SU BASURA MENTAL EN LOS COMENTARIOS. NO PODEMOS PERMITIR MAS EJECUCIONES EXTRA JUDICIALES POR PARTE DE LA PN.
EXIGIMOS QUE LA MODERACION DE ALMOMENTO Y DON SAUL PIMENTEL NO PERMITAN ESOS COMENTARIOS LLENOS DE ODIO E IGNORANCIA DEGENERADA.
#DerechosHumanos #HandsUpDontShoot #NarcoEstadoPRMierdista #NoSabenGobernar #FuckPRMierrda #FuckPN
EN EL SALVADOR GRACIAS A BUKELE Y A QUÉ NADIE LE ESTA HACIENDO CASO A SABANDIJAS COMO TU HAY MILES DE PERSONAS QUE HOY ESTÁN VIVAS SI LE HICIERAN CASO A ESTE DEGENERADO LOS MUERTOS FUERON MILES A TI LO QUE DEBERÍAN BANEARTE, DEFENDIENDO CRIMINALES, LA POLICÍA EN LO ÚNICO QUE ESTÁ MAL ES CUANDO NO EJECUTA TAMBIÉN A LOS SUYOS QUE TOMAN DINERO DE LOS NARCOS Y POLÍTICOS CORRUPTOS
Swnor tulio el Loco, , cuando un DELINCUENTE, no’ piensa en ASESINAR y/ mp <atar una Persona Honesta y Trabajadora, asaltandolo/ la, estoy de acyerdo que' la POLIcIAQ lo Fusile sin Juicio, asi' , sse' Axavo eloPerro, se acabo' la RABHIA, a… A ti' porque hasta ahora , NINGUNO de esos DELINCUENTES te hannhecho nada.. si'mno' Pensara diferente.
Año 2026-Noviembre; Director General de la Policía Dominicana; es responsable de manera directa con las Directrices Operativas de Policía en relación a las violaciones de Derechos Humanos y por ende Fundamentales con el Plan Operativo llevado a cabo para matar a sus perseguidos; sin aplicar ningún protocolo; de procedimientos por verdadero Profesionales de Policía, llamase Académicos de Policía, y donde es que están agachados esos profesionales?.
RECORDEMOS , UN CRIMINAL MENOS ES PODER VIVIR EN PAZ Y UNO MENOS CON ARMA ILEGAL !
NO LE HECHEN CULPA AL POLICIA QUE ES ENFRENTADO POR UN CRIMINAL ARMADA , SI FUE EJECUTADO EN EL ENFRENTE,,»»LOS DERECHOS HUMANOS » QUE BUSQUEN LUGAR EN OTRO PAIS ,,QUEREMOS PODER SALIR A LAS CALLES SIN EL TEMOR DE SER ASALTADO CON MI FAMILIA EN PARQUE , LUGARES DE RECREO !
LADRONES y NARCOS LO MISMO !
RECORDEMOS , UN CRIMINAL MENOS ES PODER VIVIR EN PAZ Y UNO MENOS CON ARMA ILEGAL !
NO LE HECHEN CULPA AL POLICIA SI ES ENFRENTADO POR UN CRIMINAL ARMADO Y EJECUTADO EN EL ENFRENTE,,»»LOS DERECHOS HUMANOS » QUE BUSQUEN LUGAR EN OTRO PAIS ,,QUEREMOS PODER SALIR A LAS CALLES SIN EL TEMOR DE SER ASALTADO CON MI FAMILIA EN PARQUE , LUGARES DE RECREO ! QUEREMOS PENA CAPITAL !
7 ratas menos.
TROGLODITA IGNORANTE DEGENERADO. HIJO DE CANINA.
Ch000P0000 HAITIANO DEGENERADO GRITANDO POR SUS ATRAKADOREA Y PITISES RAAATREEEEEOOIII
ATENCION MODERACION DE ALMOMENTO.
y poco son
IGNORANTE.
EXIGIMOS UNA INVESTIGACION EXHAUSTIVA SOBRE LOS HECHOS. LA PN TIENE UN EXTENSO HISTORIAL DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS Y EJECUCIONES EXTRA-JUDICIALES.
NO PERMITIREMOS QUE SIGAN LOS ABUSOS Y LA VIOLENCIA DE PARTE DE LA PN.
ATENCION ONU, OEA, CIDH.
#DerechosHumanos #HandsUpDontShoot #NarcoEstadoPRMierdista #NoSabenGobernar #FuckPRMierrda #FuckPN
El término extrajudicial está mal aplicado; porque no hay pena de muerte en República Dominicana.
Estas acciones policiales solo ejecuciones en violaciones a los Derechos Humanos y al debido proceso de aprención y sometimiento a la justicia.El término extrajudicial está mal aplicado; porque no hay pena de muerte en República Dominicana.
Estas acciones policiales solo ejecuciones en violaciones a los Derechos Humanos y al debido proceso de aprención y sometimiento a la justicia.
LA CHOPAAAAASAAA HAITIANA TULIA GRITA OPOR SUS PITICES Y ATRAKADOREASQUE TANTO AMAAA PUEEEKAAAA HAITIANAAA