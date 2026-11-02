Sergio Vargas, Manny Manuel y el Conjunto Quisqueya en SD

SANTO DOMINGO.– Con música, baile, ovaciones y una amplia selección de éxitos, los merengueros Sergio Vargas y Manny Manuel, junto al Conjunto Quisqueya, protagonizaron una memorable celebración del undécimo aniversario del programa Aquí está el merengue, que reunió a numerosos seguidores en Hard Rock Café Santo Domingo.

Los artistas ofrecieron casi cuatro horas de música en una producción de Mabale Valenzuela, conducida por Jay Capellán y Jamely Gómez, que también contó con la participación del joven merenguero puertorriqueño Criz Weteson, quien presentó cinco canciones con una propuesta musical moderna.

MANNY MANUEL ABRIÓ LA CELEBRACIÓN

La presentación artística comenzó a las 11:30 de la noche con Manny Manuel, quien abrió con Rey de corazones. El intérprete puertorriqueño advirtió al público que tenía la voz disfónica debido a sus compromisos artísticos recientes, pero aseguró que estaba allí para llevar alegría.

Continuó con éxitos como La chica de la escuela, Y sé que vas a llorar, Los hombres no deben llorar, Ya te olvidé y Frente a frente.

Uno de los momentos especiales ocurrió durante la interpretación de Si una vez dije que te amaba, cuando invitó al público a Webster Hernández, exintegrante de Rikarena, quien compartió parte de la canción y recibió una ovación.

EL CONJUNTO QUISQUEYA PUSO EL TOQUE NAVIDEÑO

La celebración tuvo un ambiente navideño con la presentación del Conjunto Quisqueya. Sus integrantes, entre ellos Chucky y Javish, recibieron una cálida ovación y pusieron a bailar a los asistentes con La Trulla Navideña.

SERGIO VARGAS CERRÓ CON SUS GRANDES ÉXITOS

A la 1:30 de la madrugada subió Sergio Vargas, acompañado de su orquesta, conocida como la «Sinfónica de Villa Altagracia».

El artista interpretó Sin algún día le ves, Por ella, Dile, Las mujeres, La ventanita, Fiesta y fiesta, Los diseñadores, Marola y La quiero a morir, entre otros éxitos.

La velada celebró los 11 años de trayectoria del espacio Aquí está el merengue, creado por el periodista Fausto Polanco.