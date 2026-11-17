SANTO DOMINGO.– El senador de la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras Guzmán, anunció el lanzamiento del movimiento ciudadano «Los Inconformes», una iniciativa que busca reunir a distintos sectores sociales alrededor de una agenda de transformación nacional.

El legislador presentó la propuesta mediante un video publicado en sus redes sociales, en el que cuestionó la normalización de problemas como el alto costo de la vida, la inseguridad y la falta de oportunidades.

«Nos quieren acostumbrar a que la compra no alcance, a salir con miedo y a pedir como favor lo que es un derecho, y nada de eso es normal», expresó.

El movimiento se define como una plataforma cívica y ciudadana, no como una campaña electoral, y plantea seis prioridades: mejorar el poder adquisitivo, garantizar la seguridad, ampliar las oportunidades de empleo y movilidad social, elevar la calidad educativa, defender el acceso a la salud y promover un Estado que garantice derechos.

Como parte de su lanzamiento, anunció el inicio del Rally de la Democracia, una jornada nacional de escucha que comenzará en Santo Domingo Este, Norte y Oeste. El recorrido contempla encuentros comunitarios para identificar necesidades, formular propuestas y establecer compromisos con mecanismos de seguimiento.

Taveras informó que en enero de 2027 el movimiento anunciará su decisión sobre una eventual participación electoral, a partir de una medición nacional independiente y los resultados de las consultas ciudadanas.

«Eso no lo decide una persona: lo decide el país. Con datos, no con corazonadas», afirmó.

Los interesados en conocer la iniciativa o integrarse pueden consultar el manifiesto fundacional y su agenda de trabajo en inconformesrd.com.

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