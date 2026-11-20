La distinción fue aprobada a unanimidad por el pleno senatorial mediante una resolución presentada por el senador de Monte Plata, Pedro Tineo.

SANTO DOMINGO.- El Senado de la República reconoció a Iván Ernesto Gatón Rosa por su trayectoria académica y diplomática, así como por sus aportes a la educación, la cultura y las relaciones internacionales.

La distinción fue aprobada a unanimidad por el pleno senatorial mediante una resolución presentada por el senador de Monte Plata, Pedro Tineo, que resalta sus contribuciones a la divulgación de la historia y el patrimonio nacional, además de su labor en la formación de profesionales.

El acto se celebró en el salón Eduardo Estrella y estuvo encabezado por la secretaria del Bufete Directivo, Aracelis Villanueva, en representación del presidente del Senado, Ricardo de los Santos.

En representación del proponente, la senadora María Mercedes Ortiz destacó los aportes de Gatón Rosa a la enseñanza, la investigación y la comprensión de la geopolítica y las relaciones internacionales. También resaltó sus raíces en Sabana Grande de Boyá, provincia Monte Plata.

Al recibir la distinción, el académico agradeció el reconocimiento y recordó sus vivencias familiares y su infancia en esa demarcación. Acudió acompañado de su madre, Felicita Altagracia Rosa, y sus hijos Carolyn Gatón Pichardo y Pedro Ernesto Gatón.

La resolución reconoce su desempeño como embajador de carrera del Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX), su participación en organismos vinculados al comercio internacional y su labor al frente de la Comisión Reguladora de Prácticas Desleales en el Comercio y sobre Medidas de Salvaguardia.

Gatón Rosa es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y posee maestrías en Estudios Diplomáticos y Ciencias Sociales, con mención en Asuntos Asiáticos, por la Universidad de Tamkang, Taiwán.

Entre los asistentes figuraron el expresidente Hipólito Mejía, la exvicepresidenta Margarita Cedeño, Sigfrido Pared Pérez y el empresario Manuel Estrella, además de legisladores y funcionarios.

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