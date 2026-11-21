NUEVA YORK.– Wall Street se encamina a cerrar una de sus semanas más negativas desde la Segunda Guerra Mundial, en medio de fuertes caídas en los principales indicadores bursátiles estadounidenses y una creciente preocupación por el comportamiento del sector tecnológico.

El índice S&P 500 registró pérdidas durante las cinco sesiones de la semana, cuatro de ellas superiores al 1 %, un comportamiento excepcional que, según Bespoke Investment Group, solo se había producido en otras cinco ocasiones: 1962, 1974, 1978, octubre de 2008 y la semana posterior a los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.

PÉRDIDAS MULTIMILLONARIAS

El indicador se encamina a registrar su peor noviembre desde 1973 y ha perdido cerca de ocho billones de dólares en capitalización bursátil desde su máximo histórico, de los cuales casi seis billones corresponden a esta semana.

La presión también golpea al Nasdaq 100, que quedó al borde de entrar en un mercado bajista, definido como una caída del 20 % respecto a su máximo histórico al cierre de una sesión. El índice tecnológico también se encamina a registrar su peor noviembre desde el año 2000.

SEMICONDUCTORES ENTRE LOS MÁS AFECTADOS

Uno de los sectores más castigados ha sido el de los semiconductores, cuyas acciones experimentaron su peor semana desde la posterior a los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Nvidia ha perdido 2,7 billones de dólares en valor de mercado desde su máximo alcanzado el pasado 6 de octubre, superando el récord de 2,5 billones de dólares en pérdidas acumuladas durante 45 días, según datos destacados por The Kobeissi Letter.

La jornada del 20 de noviembre también estuvo marcada por fuertes retrocesos de las principales compañías del sector. Las acciones de Broadcom, Micron y AMD registraron caídas de entre un 12 % y un 14 %.

El comportamiento de los mercados refleja la magnitud de la presión que enfrenta Wall Street, especialmente en el sector tecnológico, y sitúa a los principales indicadores estadounidenses ante uno de sus períodos más difíciles de las últimas décadas.

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