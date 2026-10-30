Seis muertos por bloqueos de criminales en norte mexicano

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Ciudad de méxico, 30 oct (Prensa Latina) La captura de Axel Alfredo N, segundo al mando de la célula delictiva Ciclones, desató ayer al menos 15 bloqueos y vehículos incendiados en Tamaulipas, con saldo de seis muertos, informó hoy el diario mexicano La Jornada.

Precisó que la detención del también familiar de Osiel Cárdenas, ex cabecilla del Cártel del Golfo, junto con otro sujeto, provocaron esa reacción del grupo criminal en vialidades de las ciudades de Matamoros, Río Bravo, San Fernando y Valle Hermoso, del mencionado estado norteño.

Según fuentes de seguridad citadas por el medio de comunicación, cuatro personas fallecieron anoche cuando el vehículo en el que circulaban impactó a un camión incendiado en la carretera Reynosa-Matamoros.

Otro de los decesos ocurrió en el municipio de Valle Hermoso, luego de que un automóvil chocó contra una unidad de transporte en llamas.

A Axel Alfredo N se le relaciona con homicidios, secuestro, extorsión y tráfico de drogas, armas y personas hacia Estados Unidos.

También las autoridades lo identifican como responsable de una agresión contra integrantes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ocurrida el 17 de mayo último y en la que perdió la vida un miembro de la institución y varios más resultaron heridos.

La aprehensión tuvo lugar alrededor del mediodía de ayer, tras un despliegue por aire y tierra del Ejército, Marina, Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República, principalmente en la colonia San Francisco, de Matamoros, limítrofe con Brownsville, Texas, Estados Unidos.

Posteriormente, las fuerzas del orden trasladaron al individuo al Aeropuerto Internacional General Servando Canales para enviarlo a la Ciudad de México, donde fue puesto a disposición de las autoridades competentes.

El sujeto ya había sido detenido en mayo de 2023, también en Matamoros, pero un juez federal le otorgó la libertad en enero de 2024, luego de lo cual asumió por completo el liderazgo de la organización criminal en la franja fronteriza y un poderío extendido hacia la zona lagunera de Coahuila.

La estrategia de seguridad implementada durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, iniciada el 1 de octubre de 2024, posibilitó la detención de más de 70 mil 570 personas por delitos de alto impacto y el decomiso de 36 mil 303 armas y unas 570 toneladas de droga.

Funcionarios del Sistema Nacional de Seguridad Pública asocian a tales resultados una disminución del 52 por ciento en el promedio diario de homicidio doloso durante el mismo período.

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