Seis dominicanos suman siete nominaciones al Bate de Plata

SANTO DOMINGO.– El talento dominicano vuelve a destacarse en el béisbol de las Grandes Ligas, con seis peloteros que acumulan siete nominaciones al premio Bate de Plata (Silver Slugger) correspondiente a la temporada 2026.

Los jugadores seleccionados son Junior Caminero, Rafael Devers, Elly de la Cruz, Otto López, Ezequiel Durán y Fernando Tatis Jr., quien tiene dos oportunidades de conquistar la distinción, al figurar entre los finalistas de los jardines y la categoría de utility de la Liga Nacional.

CAMINERO Y DEVERS ENCABEZAN LA REPRESENTACIÓN

Junior Caminero, de los Rays de Tampa Bay, competirá por el reconocimiento como tercera base de la Liga Americana, después de completar una sobresaliente campaña con 42 cuadrangulares, 101 carreras impulsadas y promedio de bateo de .276.

Rafael Devers, de los Gigantes de San Francisco, aparece entre los candidatos a mejor primera base de la Liga Nacional. El dominicano conectó 37 jonrones y registró un porcentaje de slugging de .525, en busca de su tercer Bate de Plata.

DOS DOMINICANOS POR EL PREMIO DE CAMPOCORTO

Elly de la Cruz, de los Rojos de Cincinnati, y Otto López, de los Marlins de Miami, competirán directamente por el galardón de campocorto de la Liga Nacional, junto al estadounidense CJ Abrams.

De la Cruz consiguió una temporada 30-30, con 30 cuadrangulares y 30 bases robadas, mientras López terminó con promedio de .305 y 191 imparables, la mayor cantidad de las Grandes Ligas.

TATIS JR. Y DURÁN COMPLETAN EL GRUPO

Fernando Tatis Jr., de los Padres de San Diego, aparece en dos categorías: jardines y utility de la Liga Nacional. Durante la campaña bateó para .289, conectó 25 jonrones, remolcó 83 carreras y se robó 38 bases.

Ezequiel Durán, de los Rangers de Texas, completa la representación dominicana como candidato en la categoría utility de la Liga Americana.

Los ganadores del Bate de Plata 2026 serán anunciados el próximo 17 de noviembre. El premio reconoce a los mejores bateadores de cada posición en ambas ligas y es seleccionado mediante votaciones de los dirigentes y entrenadores de las Grandes Ligas.

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