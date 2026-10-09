RD se solidariza con pueblo de Panamá y le ofrece asistencia

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SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader expresó este viernes su solidaridad con el pueblo y el Gobierno de Panamá tras el fuerte terremoto que sacudió esa nación centroamericana y manifestó la disposición de República Dominicana de brindar la asistencia que sea necesaria.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, el mandatario expresó su apoyo a las familias y comunidades afectadas por el movimiento sísmico registrado este viernes 9 de octubre.

“En nombre del pueblo dominicano, expreso mi solidaridad con nuestros hermanos de Panamá y con su Gobierno tras el terremoto ocurrido hoy”, escribió Abinader.

DISPOSICIÓN DE BRINDAR AYUDA

El jefe de Estado aseguró que las autoridades dominicanas permanecen atentas a las necesidades que puedan surgir como consecuencia del fenómeno natural y reiteró la disposición del país de colaborar con la nación vecina.

“Estamos atentos para brindar cualquier asistencia que sea necesaria”, manifestó el gobernante en su publicación.

Abinader también dedicó palabras de aliento a la población panameña ante la preocupación generada por el terremoto y las réplicas registradas en el país, al tiempo que expresó su solidaridad con quienes enfrentan las consecuencias del evento sísmico.

“Nuestros pensamientos y oraciones están con las familias y comunidades afectadas en estos momentos difíciles”, agregó el presidente dominicano.

PENDIENTE DE CONCRETAR LA ASISTENCIA

Aunque Abinader manifestó la disposición de República Dominicana de colaborar con Panamá, hasta el momento no ha especificado qué tipo de ayuda podría ofrecer el país ni se ha informado si las autoridades panameñas han presentado una solicitud formal de asistencia.

El mensaje del mandatario reafirma la solidaridad dominicana con Panamá ante la emergencia y deja abierta la posibilidad de cooperación, en función de las necesidades que puedan surgir tras el terremoto.

an/am