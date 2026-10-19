Se cumple paro de actividades SFM contra alto costo servicios

José Mercado, vocero de las organizaciones convocantes, dijo este lunes que el paro es en contra del aumento de la tarifa eléctrica, apagones, precios de los combustibles y el alto costo de la canasta familiar.

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SAN FRANCISCO DE MACORÍS.–Se cumplía este lunes un paro de labores por 48 horas en este municipio convocado por organizaciones sociales y populares, en contra del aumento de la tarifa eléctrica, los apagones, precios de los combustibles y el alto costo de la canasta familiar, entre otros.

José Mercado, vocero de las organizaciones convocantes, dijo que la paralización superó este primer día el 80 % de acatamiento, con mayor incidencia en el centro de la ciudad y los sectores populares.

La protesta, convocada por el Colectivo de Organizaciones Sociales y Populares de San Francisco de Macorís, también se extendió a los municipios de Las Guáranas y Pimentel.

También se han registrado movilizaciones en los sectores Las Flores, San Martín, Pueblo Nuevo, Vista del Valle y Las Espínolas, así como en tramos de la carretera de Cenoví, que conecta con la autopista Duarte y el municipio de Villa Tapia, en la provincia Hermanas Mirabal.

RECLAMAN OBRAS Y MEJORAS EN LOS SERVICIOS

Las organizaciones exigen además la construcción de varias obras de infraestructura, entre ellas las avenidas de circunvalación y la carretera San Francisco de Macorís–Río San Juan.

Mercado dijo que también demandan la reactivación del programa de asfaltado en los distintos sectores populares, como parte de sus reclamos por mejores condiciones de vida y servicios públicos.

Condenó la presencia masiva de agentes policiales y militares en las localidades donde se desarrolla la huelga, al considerar que el despliegue de seguridad no ha impedido que la población se manifieste.

SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES

Según Mercado, las actividades educativas fueron suspendidas, mientras que el comercio, especialmente en la zona céntrica, y el transporte interurbano han experimentado una considerable reducción de sus operaciones.

El dirigente advirtió que las manifestaciones podrían intensificarse durante las próximas horas y extenderse a otros sectores, debido al respaldo que, según afirmó, ha recibido el llamado a huelga.

“Muy a pesar de la fuerte militarización de la que el pueblo de San Francisco de Macorís ha estado siendo objeto en estos momentos, esto no ha impedido que la población se manifieste”, expresó Mercado, quien comparó el despliegue de seguridad con una situación de guerra.

DENUNCIAN IMPEDIMENTO DE CONCENTRACIÓN

El vocero también se quejó de que una concentración de motoristas prevista para la tarde del domingo no pudo realizarse debido a la presencia policial y militar en la ciudad.

La huelga se desarrolla en medio de las exigencias de las organizaciones populares, que reclaman respuestas de las autoridades a sus demandas económicas, sociales y de infraestructura.

an/am