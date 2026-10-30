SDE se consolida como gran  polo de desarrollo inmobiliario

Parte de los profesionales que participaron en el el Segundo Congreso Empresarial ACOSDE 2026, que reunió a autoridades, empresarios, inversionistas y especialistas.

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO ESTE.– Santo Domingo Este se consolida como uno de los principales polos de desarrollo inmobiliario y empresarial de la provincia Santo Domingo, al concentrar el 34 % de las obras en la Región Metropolitana y el 49.8 % de las empresas de la provincia, de acuerdo con datos del Registro de Oferta de Edificaciones (ROE 2026-1) de la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

Las cifras fueron presentadas durante el Segundo Congreso Empresarial ACOSDE 2026, que reunió a autoridades, empresarios, inversionistas y especialistas, quienes analizaron el crecimiento económico, las oportunidades de inversión y los desafíos del municipio en materia de construcción y desarrollo urbano.

Durante su intervención, la directora de Estadísticas Económicas de la ONE, Perla Matssiel Rosario Fabián, destacó la participación de Santo Domingo Este en la actividad empresarial de la provincia, subrayando su importancia dentro de la dinámica económica y productiva de la demarcación.

En tanto, el ministro de Vivienda, Jean Luis Rodríguez, planteó la creación de una mesa de trabajo permanente que permita dar seguimiento a las necesidades, desafíos y oportunidades del sector construcción en Santo Domingo Este, mediante una coordinación más estrecha entre los sectores público y privado.

También informó que las licencias de construcción pasaron de 192 en 2024 a 151 en 2025, según datos preliminares. Asimismo, indicó que el precio promedio de los apartamentos en oferta se situó en RD$80,197, un nivel intermedio dentro de la región.

Uno de los espacios centrales del congreso fue el panel sobre grandes proyectos inmobiliarios, en el que participaron Paulo Herrera, de City Center; César Latrilla, de Coralia, y Pedro Molina, de Pemoca, quienes expusieron las razones que motivaron la elección de Santo Domingo Este para desarrollar sus proyectos.

El panel fue moderado por el alcalde del municipio, Dío Astacio, y abordó, además, el posicionamiento de Alma Rosa I como una zona de creciente interés para la inversión inmobiliaria.

Por su parte, la empresaria Circe Almánzar destacó las oportunidades que ofrece el municipio para el fortalecimiento y la expansión de la industria local.

La agenda académica incluyó también la participación de Joselin B. Vásquez Morel, del Registro de Títulos, quien abordó la seguridad jurídica como elemento fundamental para invertir y desarrollar proyectos; Javier Rodríguez Zelnick, del Banco López de Haro, quien trató los vínculos entre economía, financiamiento y desarrollo; y Milton Morrison, quien analizó los desafíos de infraestructura, movilidad y energía para construir una ciudad competitiva.

Asimismo, Luis Matos compartió su visión sobre la gestión empresarial y las estrategias para crecer sin perder el control de las operaciones de una obra, mientras que Edward Gabriel Guzmán, de Metaldom, expuso sobre sostenibilidad y gestión ambiental.

También participaron Yermys Peña, con la ponencia «El futuro de la construcción: innovación, sostenibilidad e inteligencia artificial», y Juan José Núñez Rizek, quien disertó sobre innovación, productividad y generación de valor agregado para impulsar una industria de la construcción más competitiva.

Al pronunciar las palabras de cierre, Riubell Montes de Oca, presidente de la Asociación de Constructores de Santo Domingo Este (ACOSDE), expresó que el congreso constituye una muestra del crecimiento y la evolución que experimenta el municipio, reflejados en su desarrollo inmobiliario, transformación urbana y capacidad de organización empresarial.

sp-am