SC: Condenan 30 años prisión a uno rabó y mató excapitán PN

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SANTO DOMINGO.- El Tribunal Colegiado de San Cristóbal condenó a 30 años de prisión a un hombre que hace cuatro años atracó y ultimó a balazos a un exoficial de la Policía.

El condenado es Euris Yessiel Báez, de 27 años, y la víctima el excapitan y abogado Cantalicio Valdez Vallejo, de 55.

Según el expediente, el procesado era una persona de confianza de la víctima, quien lo trataba como a un hijo. Agrega que ambos se habían reunido la tarde del 29 de septiembre de 2022 en un negocio de venta de productos comestibles. Posteriormente, se retiraron en un vehículo en el que Báez asesinó a Valdez Vallejo.

Luego, el encartado movió el cuerpo desde el asiento del conductor al del copiloto y condujo el vehículo hasta la casa de la víctima, ubicada en Yaguate. Poco tiempo después, salió de la vivienda en el vehículo y se dirigió a un motel de la autopista 6 de Noviembre, de donde se retiró en un taxi y abandonó el vehículo con el cuerpo en el interior.

El cadáver fue descubierto por las autoridades alrededor de las 11:20 de la noche del referido día.

El cuerpo presentaba una herida de bala en la cabeza.

Báez fue arrestadó horas después en posesión de una una cartera con RD$18,250.00 y USD$803 que habría robado al ahora occiso, así como de un celular IPhone, un reloj, tres cadenas, un anillo y otras prendas que había comprado con el dinero sustraído a la víctima.

Valdez Vallejo también fue despojado de una pistola de nueve milímetros.