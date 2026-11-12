SB y FMI evalúan avances del sistema financiero dominicano

La visita este jueves se inscribe en las consultas del Artículo IV del Convenio Constitutivo del FMI.

SANTO DOMINGO.– La Superintendencia de Bancos (SB) recibió una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), encabezada por Michael Perks, para evaluar el desempeño, las perspectivas y la estabilidad del sistema financiero dominicano, en el marco de las consultas periódicas que realiza el organismo sobre la economía nacional.

La delegación fue recibida en la sede de la institución por el superintendente de Bancos, Enmanuel Cedeño Brea, y miembros de su equipo técnico, con quienes abordó los avances regulatorios y de supervisión orientados a fortalecer la resiliencia del sector financiero.

AVANCES REGULATORIOS Y SUPERVISIÓN

Durante el encuentro se analizaron los progresos en la adopción de los estándares internacionales de Basilea III, la entrada en vigor del Reglamento de Protección al Usuario de los Productos y Servicios Financieros y los preparativos para emitir los instructivos de aplicación del Reglamento sobre Riesgo Operacional.

Estos temas forman parte de los esfuerzos para robustecer la regulación bancaria, mejorar la gestión de riesgos y preservar la estabilidad del sistema financiero nacional.

CONSULTAS DEL ARTÍCULO IV

La visita se inscribe en las consultas del Artículo IV del Convenio Constitutivo del FMI, mediante las cuales el organismo examina periódicamente la evolución económica y financiera de sus países miembros y formula recomendaciones para promover la estabilidad macroeconómica.

Además de Perks, integraron la misión Nathaniel Arnold, Ilya Stepanov, Rasool Zandvakil, Gerardo Peraza y Frank Fuentes, representantes y economistas del organismo.

Por la Superintendencia de Bancos participaron funcionarios de las áreas de Supervisión Bancaria, Regulación, Estudios Económicos, Supervisión Financiera, Prevención de Lavado de Activos e Innovación e Inclusión Financiera, entre otros técnicos y directivos.

an/am