Santo Domingo conquista el título voleibol femenino U-18

SANTO DOMINGO.– La provincia Santo Domingo se coronó campeona del Primer Torneo Nacional Femenino U-18 de Voleibol, tras derrotar en dos sets consecutivos a San Cristóbal, con marcadores de 25-19 y 25-19, en la final celebrada en el pabellón de esa disciplina del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Shanti Pérez y Alanna Campusano encabezaron la ofensiva de las campeonas con nueve puntos cada una. Por San Cristóbal, Leandry Almonte y Darlenis Cabrera aportaron cinco tantos por cabeza.

DISTRITO NACIONAL SE QUEDA CON EL BRONCE

La representación del Distrito Nacional obtuvo la medalla de bronce al vencer a Santiago en un disputado encuentro que terminó 2-1, con parciales de 25-18, 15-25 y 15-13.

Rosse Tejada, con ocho puntos, y Arianna Sisá, con seis, lideraron el ataque de las capitaleñas. Por Santiago sobresalieron Ashley Almengó y Julianny Collado, con diez unidades cada una.

SANTO DOMINGO DOMINA LOS PREMIOS INDIVIDUALES

La provincia campeona también dominó las distinciones individuales al conquistar siete de los nueve premios otorgados.

Shanti Pérez fue seleccionada Jugadora Más Valiosa (MVP), además de obtener los reconocimientos de Mejor Anotadora, con 42 puntos, y Mejor Ataque, con 35.

Su compañera Nashly Ligthow consiguió tres distinciones: Mejor Líbero, Mejor Recepción y Mejor Defensa, mientras Johanna Ferril recibió el premio al Mejor Servicio.

Las otras dos estatuillas correspondieron a Azalyn Mateo, de San Juan de la Maguana, como Mejor Bloqueadora, y Mabel Celestino, de Monte Plata, como Mejor Acomodadora.

FEDOVOLI DESTACA EL NIVEL DEL TORNEO

El profesor Nelson Ramírez, secretario de la Federación Dominicana de Voleibol (Fedovoli), encabezó la premiación de las nuevas campeonas nacionales U-18.

Ramírez destacó el nivel competitivo y el comportamiento de los equipos representantes de 11 provincias y el Distrito Nacional durante los tres días de competencia, celebrados de viernes a domingo.

El torneo fue organizado por la Fedovoli con el objetivo de impulsar el desarrollo del voleibol femenino y fortalecer la formación de nuevas generaciones de atletas dominicanas.

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