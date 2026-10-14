SANTIAGO: Dos adolescentes mueren arrollados por camión

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SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- Una pareja de adolescentes que transitaban en una pasola murieron arrollados por un camión recolector de basura.

Rolfi Stil Martínez Salcedo, de 19 años, y la menor Scarlet Rivas Hernández chocaron con un automóvil, cayeron a la vía y fueron atropellados por el camión.

El accidente ocurrió en la intersección de las avenidas 27 de Febrero y Bartolomé Colón, próximo al Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez.

Imágenes que circulan en las redes sociales muestran cuando los jóvenes intentan cambiar de carril luego de un aparente contacto con uno de los laterales de un vehículo detenido en la vía. Segundos después, ambos caen al pavimento y son arrollados por el camión que avanzaba detrás de ellos.

En un video también se observa cómo el camión se detiene, mientras varias personas se acercan al lugar para auxiliar a las víctimas.

Los cuerpos fueron trasladados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

jt-am