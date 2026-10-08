Santiago declara Visitantes Distinguidos a delegados CEPAL

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.– El Ayuntamiento de Santiago declaró Visitantes Distinguidos a los delegados, representantes oficiales y técnicos de los 45 Estados miembros y 14 miembros asociados de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) que participan en el 41.º Período de Sesiones del organismo, celebrado en esta ciudad del 7 al 9 de octubre.

La distinción fue aprobada por el Concejo de Regidores mediante la Resolución número 3536-26, a solicitud del alcalde Ulises Rodríguez, como muestra de reconocimiento y hospitalidad hacia las delegaciones internacionales que se encuentran en Santiago con motivo del encuentro regional.

RECONOCIMIENTO RECIBIDO POR EL SECRETARIO EJECUTIVO

La resolución fue recibida por José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de la CEPAL, durante las actividades del 41.º Período de Sesiones que se desarrollan en la Ciudad Corazón.

El encuentro reúne a representantes diplomáticos, ministros, expertos y funcionarios de distintos países para analizar los principales desafíos económicos, sociales y ambientales de América Latina y el Caribe, así como asuntos vinculados con la transformación digital y la integración regional.

La resolución destaca el papel de la CEPAL como una de las cinco comisiones regionales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y señala que su período de sesiones constituye el principal órgano de decisión de la institución, que se reúne cada dos años para establecer sus líneas de trabajo.

SANTIAGO FORTALECE SU PROYECCIÓN INTERNACIONAL

El Ayuntamiento consideró que la celebración del encuentro en Santiago representa una oportunidad para fortalecer la proyección internacional de la ciudad y consolidarla como espacio de diálogo, cooperación e intercambio de experiencias entre los países de la región.

Asimismo, el Concejo de Regidores resaltó el valor de recibir a las delegaciones internacionales, al considerar que su presencia contribuye a proyectar la historia, cultura y hospitalidad de Santiago y del pueblo dominicano.

La declaración de Visitantes Distinguidos está sustentada en las facultades conferidas al gobierno municipal por la Constitución de la República Dominicana, la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios y la Ordenanza Municipal número 3320-23, que regula la concesión de honores y distinciones del Ayuntamiento de Santiago.

Con este reconocimiento, Santiago da la bienvenida a las delegaciones participantes en el 41.º Período de Sesiones de la CEPAL y reafirma su disposición de continuar acogiendo eventos internacionales que contribuyan al diálogo, la cooperación y el desarrollo de la región.

of-am