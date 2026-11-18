MONTECRISTI.- BID Lab, laboratorio de innovación y venture del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID), en alianza con Hábitat para la Humanidad República Dominicana, presentaron los resultados del proyecto Una solución limpia para un problema sucio, una iniciativa desarrollada en la provincia de Montecristi para ampliar el acceso a soluciones de saneamiento seguras y sostenibles mediante mecanismos innovadores de financiamiento.

Durante el encuentro de cierre, denominado El legado de una solución limpia, se dieron a conocer los principales logros de esta iniciativa, mediante la cual 256 viviendas fueron conectadas al sistema público de alcantarillado, contribuyendo a mejorar las condiciones sanitarias, la privacidad y el bienestar de las familias de San Fernando de Montecristi y Villa Vásquez.

FINANCIAMIENTO ADAPTADO A CADA HOGAR

El proyecto contempló un modelo de intervención que combinó subsidios privados, microcréditos y esquemas de financiamiento mixto, permitiendo adaptar las soluciones a las capacidades económicas de los hogares y facilitar el acceso a infraestructura sanitaria adecuada.

De las 256 viviendas conectadas al sistema público de alcantarillado, 81 hogares recibieron subsidios privados para soluciones sanitarias: 36 para la construcción completa de módulos sanitarios y 45 para la reparación de baños.

Por su parte, 158 hogares accedieron a financiamiento para mejorar o construir sus instalaciones: 108 mediante crédito y 50 mediante esquemas mixtos de subsidio y crédito. Estas modalidades permitieron responder a distintas capacidades económicas de las familias.

Asimismo, se movilizaron US$165,322 con aliados financieros, contribuyendo a ampliar el acceso a soluciones de saneamiento en las comunidades.

MODELO DE INNOVACIÓN CON IMPACTO SOCIAL

Más allá de las mejoras físicas, el proyecto incorporó procesos de educación y acompañamiento comunitario orientados a promover la sostenibilidad de las intervenciones.

En ese sentido, 317 personas participaron en capacitaciones de educación financiera, mientras que 206 personas recibieron formación sobre buenas prácticas de disposición de aguas residuales, higiene y uso adecuado de las infraestructuras sanitarias.

La evaluación de contribución realizada al cierre del proyecto evidenció mejoras significativas en las condiciones de vida de los hogares participantes. El 100 % de los hogares evaluados contaba con un baño en el interior de la vivienda, mientras que el 96 % se encontraba conectado al sistema formal de alcantarillado. Asimismo, el 100 % de las familias que reportaron sus experiencias señalaron mejoras en privacidad, comodidad y dignidad asociadas a la construcción o reparación de sus baños.

VOCES DEL PROYECTO

Cesarina Fabián, directora nacional de Hábitat para la Humanidad República Dominicana, destacó la importancia de esta experiencia como ejemplo del valor de las alianzas y la innovación para enfrentar los desafíos habitacionales del país.

“Este proyecto nos demuestra que las soluciones sostenibles surgen cuando somos capaces de comprender las necesidades de las familias y unir esfuerzos para responder a ellas. Agradecemos a BID Lab por confiar en Hábitat Dominicana para la implementación de esta iniciativa, que nos ha permitido acercar soluciones de saneamiento a comunidades vulnerables y generar aprendizajes valiosos para continuar promoviendo modelos de intervención que puedan replicarse en otras localidades del país”, expresó Fabián.

Por su parte, Nathalie Alvarado, representante del Grupo BID en República Dominicana, destacó: “Una inversión en saneamiento cumple su propósito cuando llega al hogar y cambia la vida cotidiana de una familia. La experiencia de Montecristi nos muestra cómo combinar infraestructura, financiamiento y trabajo con las comunidades para que más personas puedan vivir con salud, privacidad y dignidad”.

ALIANZAS PARA TRANSFORMAR COMUNIDADES

La implementación de Una solución limpia para un problema sucio contó con la colaboración de instituciones financieras, entidades públicas, empresas y organizaciones comunitarias, cuya articulación permitió ampliar el alcance de las intervenciones y complementar las soluciones desarrolladas.

Entre los aliados se encuentran el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED), BANFONDESA, Banco ADOPEM, Banco Ademi, Cerarte y Gratiot, así como gobiernos locales y organizaciones comunitarias.

Como parte de estos aportes complementarios, Cerarte donó cerámica para los baños intervenidos; Banco Ademi contribuyó con un baño y Gratiot aportó 19 viviendas completas con sus respectivos baños. Además, ante las dificultades de acceso al agua identificadas durante la implementación, se instalaron 50 tanques de almacenamiento con sus respectivas bombas, facilitando el funcionamiento adecuado de las instalaciones sanitarias.

UN LEGADO PARA EL FUTURO

El proyecto también incorporó mecanismos de monitoreo, evaluación y aprendizaje para documentar los cambios generados en las condiciones de vida de las familias y obtener evidencia sobre la efectividad de las soluciones implementadas.

Los aprendizajes derivados de esta experiencia destacan la importancia de combinar el acceso a infraestructura sanitaria con educación financiera, acompañamiento comunitario y alternativas de financiamiento inclusivo, como elementos fundamentales para desarrollar intervenciones sostenibles.

Con el cierre de Una solución limpia para un problema sucio, BID Lab y Hábitat para la Humanidad República Dominicana resaltan el valor de la innovación y la colaboración multisectorial para enfrentar los desafíos del saneamiento, dejando una experiencia que puede servir como referencia para el desarrollo de nuevas iniciativas orientadas a mejorar las condiciones de vida de familias en situación de vulnerabilidad en República Dominicana.